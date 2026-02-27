Ministrul Finanțelor anunță că ianuarie e prima lună cu excedent bugetar
Postat la: 27.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Gura de oxigen pentru România, în prima lună a anului 2026. "Prima lună cu excedent bugetar din 2019: o nouă confirmare a managementului mai bun al finanţelor publice. Un rezultat al prudenţei şi responsabilităţii, care ne obligă în continuare", a scris, vineri, pe Facebook, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
Potrivit acestuia, luna ianuarie 2026 marchează un nou moment important pentru finanţele publice: execuţia bugetului general consolidat s-a încheiat cu excedent de 0,85 miliarde lei, respectiv 0,04% din PIB. "Este prima lună ianuarie cu excedent după 2019, în contextul în care, în ianuarie 2025, România înregistra un deficit de 11 miliarde lei", a adugat ministrul. O colectare a veniturilor semnificativ mai bună: 55,12 miliarde lei, +17,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cu încasări record la TVA (+23,9% net). O gestionare prudentă a cheltuielilor: acestea, în total, au scăzut cu 6%, fără a afecta investiţiile, care continuă să fie susţinute în principal din fonduri europene. Rambursările de TVA au crescut cu 1 miliard de lei şi au ajuns la 4,73 miliarde lei, sprijinind lichiditatea companiilor.
"Această execuţie arată rezilienţă şi responsabilitate în administrarea finanţelor publice. Ajustarea structurală, bazată pe venituri solide şi controlul cheltuielilor curente, consolidează încrederea pieţelor şi investitorilor şi reduce costurile de finanţare pentru România. De aceea, bugetul pentru 2026 va urmări în continuare să îmbine prudenţa fiscală cu dinamismul economic. Ne vom asigura că investiţiile publice rămân puternice, cu accent pe proiecte de infrastructură, modernizare şi dezvoltare strategică, în special prin fondurile europene", a mai declarat Nazare. Potrivit ministrului, prin această abordare, "România generează bani în economia reală şi devine mai atractivă pentru capitalul internaţional".
"Stabilitatea finanţelor publice trebuie să fie fundamentul încrederii şi predictibilităţii pe termen lung", a mai afirmat ministrul Finanţelor. Execuţia bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2026 s-a încheiat cu un excedent de 850 milioane lei, respectiv 0,04% din PIB faţă de deficitul de 11,01 miliarde lei, respectiv 0,58% din PIB aferent lunii ianuarie 2025, anunţă Ministerul Finanţelor. Este prima execuţie din ultimii şapte ani cu excedent bugetar în luna ianuarie, precedentul fiind înregistrat în 2019. Veniturile totale au însumat 55,12 miliarde lei în luna ianuarie 2026, în creştere cu 17,9%, în timp ce cheltuielile totale au fost în sumă de 54,27 miliarde lei în luna ianuarie 2026, în scădere faţă de aceeşi perioadă a anului precedent cu 6%.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
AEP a sesizat Parchetul General în privința finanțării campaniei electorale a lui Nicușor Dan. Sunt suspiciuni majore despre deconturi și surse
Un document oficial, semnat de președintele Autoritatea Electorala Permanenta, Adrian Țuțuianu (PSD), arata ca instituți ...
-
Lista numirilor controversate. PSD cere USR să-l retragă pe pensionarul special numit în fruntea unei companii de stat, prieten al familiei ministrului Miruță
Lista numirilor controversate. PSD cere USR sa-l retraga pe pensionarul special numit in fruntea unei companii de stat, ...
-
Mircea Govor rezolvă o problemă majoră: "Subiect închis. TAROM nu renunță la cursa București - Satu Mare!"
Compania TAROM nu va renunta la cursele aeriene Bucuresti - Satu Mare, urmand ca totul sa mearga mai departe in actualel ...
-
Semne de întrebare în CV-ul ministrului Transporturilor. Explicațiile oferite după acuzația că ar fi mințit în privința studiilor
CV-ul ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, a intrat in atenția publica dupa ce au aparut date potrivit carora ac ...
-
Rareș Bogdan îi dă dreptate lui Donald Trump: „L-au condamnat cu ficatul, nu cu creierul!"
Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a analizat ultima decizie a Curții Supreme a SUA in privința tarifelor, decizie care ...
-
Situație halucinantă: Bolojan l-a demis pe șeful Vămilor în ianuarie, iar acum l-a adus înapoi și l-a numit vicepreședinte
În ianuarie 2026, premierul Ilie Bolojan lua decizia de a-l demitte pe Alexandru Bogdan Balan din funcția de preșe ...
-
Cruduței de la POT i se crăcănă de rock: O deputată din comisia de cultură confundă taxmetria cu politica
O doamna sau domnișoara POT pe numele ei de parlamentata Codruța-Maria Corcheș - cu toate ca era mai nimerit "Cruduța" - ...
-
Verdict crunt de la BNR. Cinci milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale. "Nu mai este o joacă"
Romania se indreapta rapid catre o fractura sociala fara precedent, alimentata de un sistem de pensii speciale care a de ...
-
Peste 45.000 de posturi desființate și reduceri de cheltuieli cu personalul de peste 4,5 miliarde. Ce prevede reforma administrației adoptată de Guvern
Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat, marți seara, 24 februarie, ordonanțele de urgența privind reforma administraț ...
-
"Ghilotina" lui Ilie Bolojan: Taie în carne vie la bugetarii normali și crește numărul bugetarilor de lux. Sindicaliștii acuză o acțiune de epurare
Administrația publica din Romania se pregatește pentru cel mai dur șoc organizațional din ultimele decenii. Noua strateg ...
-
Alexandru Nazare, despre pachetul de relansare economică: România va fi mult mai bine echipată. Am fost în situații de dezechilibru bugetar
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a dat detalii, marți, dupa ședința de Guvern, despre pachetul de relansare econo ...
-
Expert american: România, a treia cea mai importantă țară din NATO. Care este motivul
Romania ocupa un loc strategic esențial in arhitectura de securitate a NATO, fiind considerata a treia cea mai important ...
-
Dan Nica a răbufnit: "Mă deranjează. Iau foc. Plătim un preț nemeritat la energie electrică"
Romania a platit in ianuarie cel mai mare preț la energie electrica din Uniunea Europeana, de peste doua ori mai mare de ...
-
Mai rău de atât ce ar putea fi?! Nicușor Dan va fi singurul lider european care va vorbi la Consiliul pentru Pace: Donald Trump l-ar fi invitat să țină un discurs
Președintele Nicușor Dan va ține un discurs la Consiliul pentru Pace inițiat de președintele american Donald Trump și la ...
-
România se împrumută cel mai rapid din UE. În 3-4 ani ajungem la 70% din PIB. Cum explică ministrul Finanțelor situația: "Statul a cheltuit constant mai mult decât a încasat"
Ritmul accelerat al imprumuturilor contractate de statul roman, cel mai rapid din Uniunea Europeana, ridica semne serioa ...
-
Călin Georgescu explică în ce groapă economică ne-au băgat bolojenii: "România nu trăiește o simplă recesiune"
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Calin Georgescu, s-a prezentat astazi la secția de poliție din Buftea pentru ...
-
Ungurimea se revoltă împotriva lui Bolojan în vreme ce românii tac și îndură toate măsurile asasinului economic de la Palatul Victoria
Primarii municipiilor Miercurea Ciuc, Gheorgheni si Odorheiu Secuiesc anunta ca au depus, luni, la Cancelaria premierulu ...
-
Înfrângere monumentală pentru Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu în interiorul PNL
In sedinta de la Vila Lac, liderul PNL, Ilie Bolojan și liderul PNL București, Ciprian Ciucu, au incercat mazilirea cond ...
-
Victor Ponta dă verdictul: A început bătălia decisivă între cei care țin cu România și cozile de topor sorosiste!
Publicam in continuare un comentariu extrem de clar despre situatia politica din Romania, dar si cea geopolitica a zonei ...
-
Ipocrizie maxima și turbo-tupeu: Laura Vicol atacă guvernul, din vacanță în Austria: "Ați alungat românii din propria lor economie"
Avocata Laura Vicol ataca Coaliția de guvernare și spune ca masurile de austeritate reprezinta un abuz fața de romanii c ...
-
Dezvăluire din culisele politicii: USR a încercat să-l racoleze pe Ilie Bolojan. Întâlnire secretă la hotel
Cristian Ghinea, unul dintre liderii USR, considerat de mai mulți foști membri ai partidului drept parte a grupului care ...
-
Ceaușescu rămâne președintele preferat al românilor. E peste Băsescu și Iohannis SONDAJ
Un studiu recent realizat de Cult Research (2-10 februarie 2026) scoate la iveala o realitate sociala contraintuitiva: l ...
-
Ministrul Finanțelor contrazice INS și anunță că România nu e în criză: Alarme false! Avem o creștere reală a economiei, chiar dacă e mică
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune ca Romania nu este in criza economica, și susține ca totul depinde de ungh ...
-
Marcel Ciolacu a fost dat de gol de cifrele INS: România a mai intrat în recesiune tehnică și pe vremea lui. Pesedistul raporta uluitoare creșteri economice false
Institutul Național de Statistica (INS) a revizuit datele trimestriale și arata acum ca Romania a traversat o recesiune ...
-
Bolojane, fii atent aici de unde se trag toate: România este pe locul 1 la luare de mită in Uniunea Europeana și pe locul 3 la corupție în general
Daca ar exista o competiție europeana a corupție, Romania ar urca pe podium fara emoții. Indicele de Percepție a Corupți ...
-
Economistul care anunță recesiunea în România. "Vineri vom vedea dezastrul confirmat de INS"
Vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, a lansat un avertisment sever cu privire la starea economiei naționale, afirmand ca ...
-
Diana Șoșoacă riscă să rămână fără imunitate. A fost chemată la audieri în Parlamentul European
Eurodeputata Diana Iovanovici-Șoșoaca va fi invitata la doua audieri in fața Comisiei pentru Afaceri Juridice (JURI) a P ...
-
În epoca Bolojan, România se afundă tot mai mult: Corupția este în floare și țara noastră este sub media democrațiilor fragile
Coruptia se agraveaza la nivel global, inclusiv in democratiile consolidate, pe fondul unui declin al leadershipului, ar ...
-
Primarii explodează la adresa lui Ilie Bolojan: "N-am trăit această perioadă niciodată, nici chiar cu Băsescu. Rău, rău, cel mai rău!"
Creșterea taxelor și impozitelor locale risca sa arunce Romania in aer. Edilii acuza ca atat de rau nu era nici macar pe ...
-
Scandal cultural: Viorica Dăncilă acuză Le Monde de denigrarea iei românești
Fostul prim-ministru al Romaniei, Viorica Dancila, a lansat un atac dur la adresa publicației franceze Le Monde, dupa ap ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu