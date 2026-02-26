Semne de întrebare în CV-ul ministrului Transporturilor. Explicațiile oferite după acuzația că ar fi mințit în privința studiilor

CV-ul ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, a intrat în atenția publică după ce au apărut date potrivit cărora acesta ar fi urmat cursurile unei facultăți private într-o perioadă diferită față de cea menționată oficial și că ar fi fost exmatriculat după un singur an.

Într-un răspuns transmis pentru Digi24.ro, ministrul afirmă că studiile respective nu au fost finalizate „din motive personale", iar diferențele de ani sunt rezultatul unei erori de redactare. Publicația Cotidianul.ro a relatat că Ciprian Șerban a menționat în CV faptul că a urmat cursurile Universitatea „Petre Andrei" din Iași în perioada 2008-2009, fără a preciza că studiile nu au fost finalizate. Reprezentanții universității au transmis însă că ministrul s-ar fi înscris la cursurile de licență în anul 2005 și că a fost exmatriculat în 2006.

În punctul de vedere transmis pentru Digi24.ro, Ciprian Șerban explică faptul că nu a finalizat cursurile respective și neagă existența unei intenții de inducere în eroare. „M-am înscris pentru o perioadă limitată de timp la cursurile unei universități private, pe care însă nu le-am finalizat, din motive personale. Lucru acesta nu a fost niciodată ascuns și nu a produs niciun efect academic sau profesional, nefiind vorba despre o diplomă obținută sau utilizată în vreun context oficial.

Diferențele de ani invocate în articol provin dintr-o eroare materială de redactare apărută în CV. De altfel, parcursul meu educational este transparent și verificabil, incluzând studii universitare finalizate. Resping ferm sugestia că ar fi existat intenția de a induce în eroare. Nu am pretins niciodată că aș fi absolvit instituția respectivă și nu am obținut niciun beneficiu din menționarea acelei perioade de studii nefinalizate", a transmis Șerban.

În afara perioadei petrecute la Universitatea „Petre Andrei", CV-ul ministrului indică studii universitare finalizate la Academia de Studii Economice din București. Acesta a urmat cursurile de licență în intervalul 2012-2015, precum și un program de masterat între 2016 și 2018. Ciprian Șerban a pus la dispoziția jurnaliștilor mai multe diplome care atestă absolvirea studiilor de licență și master menționate în CV.