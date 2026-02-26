Mircea Govor rezolvă o problemă majoră: "Subiect închis. TAROM nu renunță la cursa București - Satu Mare!"

Compania TAROM nu va renunţa la cursele aeriene Bucureşti - Satu Mare, urmând ca totul să meargă mai departe în actualele condiţii, a anunţat deputatul PSD Mircea Govor, joi, într-o conferinţă de presă.

"Subiectul este închis. Am avut o întâlnire cu domnul ministru, cu domnul director de la Tarom. Ieri după amiază, când am aterizat, m-a sunat domnul director că subiectul este închis şi lucrurile merg mai departe ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic. A fost un scurtcircuit şi totul e bine. Rămâne cum e acum. Am stabilit cu dânşii, o vă fie întâlnire între Tarom şi Consiliul Judeţean şi se vor găsi soluţii şi pentru alte posibilităţi pe viitor", a spus Mircea Govor.

Reacţia a apărut după ce, în ultima perioadă au apărut informaţii în spaţiul public potrivit cărora TAROM ar urma să renunţe la zborul spre Bucureşti. Autorităţile locale şi parlamentarii au cerut explicaţii companiei. Conducerea Aeroportului Satu Mare a arătat că, în 2019, când programul TAROM era regulat, cu opt frecvenţe pe săptămână, gradul mediu de ocupare a aeronavelor a fost de 74,34%, cu un trafic anual de 31.043 pasageri. Când frecvenţa a scăzut şi orarul a devenit imprevizibil, interesul pasagerilor a scăzut.