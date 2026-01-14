Experții internaționali au validat măsurile luate de România. Ministrul de Finanțe: "În 2026 sunt pregătiți să aderăm la OCDE"

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, s-a întâlnit cu experții care evaluează România în vederea aderării la OCDE. Comitetul pentru Analizǎ Economicǎ și Dezvoltare (EDRC) a dat undă verde României și au constatat că toate obiectivele asumate de țara noastră au fost atinse. În acest context, Alexandru Nazare susține că România este pregătită să adere la OCDE în cursul anului 2026.

„10 din 10 la OCDE. Am încheiat, ieri, la Paris, o etapǎ foarte importantă pentru viitorul economic al României: sesiunea de evaluare în Comitetul pentru Analizǎ Economicǎ și Dezvoltare (EDRC), unde am prezentat progresele României în fața a 38 de reprezentanți ai celor mai dezvoltate economii ale lumii.

În paralel, Ministerul Finanțelor a intrat în linie dreaptă către definitivarea evaluării în cadrul Comitetului pentru Afaceri Fiscale, cu 10 din 10 opinii tehnice adoptate (cele 10 grupuri subsidiare ale Comitetului pentru Afaceri Fiscale care au evaluat România in procesul de aderare la OCDE).

Cifrele și schimbǎrile structurale reale pe care le-am prezentat la Paris demonstrează că nu căutăm scurtǎturi către aderare, ci livrăm rezultate reale:

Performanță fiscală peste ținte: Am prezentat progresele în corecția deficitului bugetar și cifrele încurajatoare de la finalul lui 2025 și început de 2026. Ajustarea consistentă reușită în ultimele 6 luni arată că suntem pe drumul corect spre consolidare, dar trebuie să rămânem consecvenți pentru a menține încrederea câștigată.

Investiții record: Am reușit să creștem nivelul investițiilor publice la 7.2%, precum și ponderea fondurilor europene din această anvelopă. Am făcut asta prin accelerarea investițiilor din fonduri europene, concomitent cu reducerea deficitului bugetar, ceea ce reprezintă un rezultat pozitiv și sustenabil, apreciat și la nivelul organizațiilor internaționale.

Prin renegocierea cu succes a PNRR am diminuat riscul de pierdere a fondurilor europene din granturi și am securizat resursele pentru marile proiecte ale țării din domenii cheie precum: transport, energie, sănătate.

Digitalizarea completă a Fiscului: Până la finalul anului 2026, Hub-ul Digital ANAF va fi complet operațional. Monitorizăm banul public prin software-uri de ultimă generație, asigurând un control strict al cheltuielilor.

Stabilitate: Am susținut în fața Comitetului importanța predictibilității fiscale. Reformele noastre vizează păstrarea capitalului uman, fără a pune presiuni fiscale care să descurajeze munca formală.

Le-am transmis partenerilor din OCDE un mesaj clar: România a făcut eforturile necesare și a accelerat vizibil procesul de aderare, în special în zona fiscală, unde aveam multe teme de recuperat.

Rezultatele concrete din zona de consolidare fiscală faciliteazǎ procedurile de aderare în clubul economiilor dezvoltate, astfel încât să creștem nivelul investițiilor private.

Suntem pregătiți ca 2026 să fie anul aderării oficiale a României, iar la următoarea evaluare economică să stăm de cealaltă parte a mesei, ca membru cu drepturi depline. Pentru prima dată, România livrează simultan consolidare fiscală și investiții record - un argument decisiv pentru aderarea la OCDE.", arată Alexandru Nazare.