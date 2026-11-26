Jurnaliștii ruși susțin că au aflat ce pierderi reale a avut armata lor în timpul războiului din Ucraina. Conform acestora, numărul deceselor este uriaș. Ei spun că sunt peste 700.000 de decese din 2022 până în prezent.

Jurnaliștii ruși au contribuit la dezvăluirea adevăratului preț al războiului plătit de armata rusă. Potrivit Nexta, „Meduza" și „Mediazona" au analizat o scurgere de informații de la Rosstat și au descoperit că, până la sfârșitul lunii septembrie 2026, în Rusia au fost înregistrate cel puțin 490.000 de decese ale militarilor. Ținând cont de cei dispăruți și de întârzierile în înregistrare, jurnaliștii ruși estimează pierderile reale la aproximativ 720.000 de morți.

Investigatorii au analizat datele despre peste 160.000 de militari dispăruți. Doar 10% au fost găsiți în viață. Asta în timp ce autoritățile ruse continuă să ascundă amploarea reală a pierderilor. În timpul războiului, liderii ruli nu au prezentat date despre victime și pierderi materiale.

Meduza este o publicație de știri independentă, fondată de jurnaliști ruși în 2014. A fost înființată și are sediul la Riga, în Letonia, pentru a evita cenzura din Rusia. Meduza publică știri și analize în limbile rusă și engleză. Autoritățile ruse au desemnat publicația drept „agent străin" (în 2021) și ulterior „organizație indezirabilă" (în ianuarie 2023), interzicându-i activitatea pe teritoriul Rusiei Mediazona este o publicație online independentă de limbă rusă, fondată în septembrie 2014 de membrele grupului activist Pussy Riot (Nadejda Tolokonnikova și Maria Aliohina) împreună cu jurnalistul Serghei Smirnov.

Publicația este recunoscută la nivel internațional pentru jurnalismul de investigație și monitorizarea strictă a sistemului judiciar, a penitenciarelor și a încălcării drepturilor omului în Rusia. În septembrie 2021, Ministerul Justiției din Rusia a inclus publicația pe lista oficială a „agenților străini". În martie 2022, agenția federală de cenzură Roskomnadzor a blocat accesul la site-ul Mediazona pe teritoriul Rusiei din cauza modului în care publicația relata despre războiul din Ucraina. Redacția continuă să opereze din afara țării, publicând articole atât în limba rusă, cât și în limba engleză.