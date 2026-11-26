Un sistem laser ucrainean a reușit să distrugă o dronă rusească Geran, echipată cu motor cu reacție, într-o operațiune prezentată drept o premieră mondială. Imaginile publicate de un consilier al președintelui Volodimir Zelenski arată momentul în care arma laser este folosită împotriva aparatului fără pilot.

Dincolo de caracterul spectaculos al imaginilor, reușita ar putea avea implicații importante pentru viitorul apărării antiaeriene. Ucraina încearcă să găsească metode mai eficiente și mai puțin costisitoare pentru interceptarea valurilor de drone rusești, iar armele laser ar putea deveni o alternativă la rachetele interceptoare. Totuși, tehnologia este încă în faza de testare, iar oficialii ucraineni avertizează că este prea devreme pentru producția de serie.

Potrivit lui Serhii Beskrestnov, cunoscut sub indicativul „Flash", expert în tehnologii radio și consilier al președintelui Ucrainei, sistemul laser utilizat se numește Blysk și a fost dezvoltat de compania ucraineană Carmine Sky. Aparatul era folosit pentru protejarea unei instalații de infrastructură critică atunci când a interceptat drona rusească Geran, echipată cu motor cu reacție. Beskrestnov a prezentat operațiunea drept prima doborâre confirmată a unei astfel de drone cu ajutorul unui laser de luptă.

Potrivit acestuia, mai multe companii ucrainene lucrează în prezent la dezvoltarea unor arme laser destinate apărării antiaeriene. Proiectele sunt derulate inclusiv în cadrul programului guvernamental „Private Air Defense", cu sprijinul platformei de tehnologii militare Brave1. Sistemul Blysk are, potrivit informațiilor prezentate de companie, o putere de aproximativ 4 kilowați și poate angaja ținte aflate la distanțe de până la un kilometru.

Principiul este diferit de cel al unei rachete interceptoare: fasciculul laser concentrează energie asupra dronei, putând deteriora și perfora structura acesteia până când aparatul devine nefuncțional. Un asemenea sistem ar putea reduce costurile interceptării dronelor, deoarece utilizează energie electrică în locul unor rachete costisitoare sau al altor mijloace de interceptare. Există însă și limite importante.

Precizia urmăririi unei ținte aflate în mișcare este dificilă, iar condițiile meteorologice pot influența eficiența fasciculului laser. De altfel, în primele zile după desfășurarea sistemului Blysk la Kiev, plafonul de nori și ceața au împiedicat angajarea eficientă a unor drone, potrivti The Kyiv Independent. Noua tehnologie apare într-un moment în care Ucraina trebuie să facă față unor atacuri aeriene de amploare.

Potrivit Statului Major General ucrainean, în octombrie 2026, forțele de apărare au doborât sau bruiat 4.859 dintre cele 6.473 de drone de atac de tip Shahed lansate de Rusia. Cifra arată presiunea uriașă asupra sistemelor antiaeriene și necesitatea găsirii unor soluții suplimentare pentru protejarea infrastructurii energetice și a obiectivelor strategice. Dacă armele laser vor putea fi utilizate în mod constant și în condiții meteorologice diferite, acestea ar putea deveni o componentă importantă a apărării împotriva atacurilor cu drone, scrie Ukrainska Pravda.

În ciuda succesului anunțat, Serhii Beskrestnov a avertizat că tehnologiile laser sunt extrem de complexe și costisitoare. „Este încă prea devreme să vorbim despre producția de serie a acestor lasere", a transmis consilierul ucrainean, explicând că testele continuă, iar sistemele sunt folosite în această etapă pentru protejarea unor obiective de infrastructură critică.

Așadar, doborârea dronei Geran reprezintă un rezultat important al testării, dar nu înseamnă că Ucraina dispune deja de o rețea extinsă de arme laser capabilă să înlocuiască sistemele antiaeriene convenționale. Miza este însă considerabilă: într-un război în care Rusia folosește valuri de drone pentru a epuiza apărarea ucraineană, posibilitatea de a distruge o țintă cu un fascicul laser ar putea schimba calculele privind costurile și eficiența interceptării.