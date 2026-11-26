Compania Sovcomflot pregătește curse experimentale în sectorul estic al Căii Maritime de Nord pentru februarie-aprilie 2027. Dacă se va reuși ca ruta să fie parcursă în cele mai dificile luni din punct de vedere al condițiilor de gheață, navigația ar putea deveni posibilă pe tot parcursul anului.

Acest lucru va ajuta compania NOVATEK să redirecționeze spre Asia livrările de gaz natural lichefiat (GNL) din proiectul „Yamal LNG", în condițiile în care, de la 1 ianuarie 2027, Europa își închide piața pentru aceste livrări. Deficitul de nave-cisternă din cea mai înaltă clasă de gheață, Arc7, poate fi compensat cu transbordarea gazului lângă insula Kildin. De acolo, GNL-ul ar urma să fie preluat de alte nave-cisternă, în timp ce navele Arc7 se vor elibera pentru noi curse din portul Sabetta. (M.G.G.)