Guvernul a desecretizat costurile pentru zborurile charter ale premierilor Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu

Guvernul a făcut publice cheltuielile pentru închirierea avioanelor Tarom folosite de premierii Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele oficiale, TAROM încasând aproape 4 milioane de lei pentru 11 zboruri charter în perioada decembrie 2021 - februarie 2025.

„În total, în perioada decembrie 2021 - februarie 2025, TAROM a încasat de la Guvern aproape 4 milioane de lei pentru 11 zboruri charter destinate deplasărilor oficiale ale celor doi premieri, în medie 362.889 lei / deplasare", a transmis BoardingPass.

Nicolae Ciucă a ales avioanele Tarom pentru nouă vizite oficiale, efectuate între decembrie 2021 și martie 2023, în Europa, Africa de Nord și Orientul Mijlociu.

Nota de plată pentru închirierea avioanelor de la compania aeriană de stat este de aproape 2,65 milioane de lei. Pe lângă aceste zboruri neregulate, fostul premier a mai utilizat de patru ori avioane militare pentru vizite oficiale în Grecia, Bulgaria și Republica Moldova. În cazul lui Marcel Ciolacu, între iunie 2023 și februarie 2025, acesta a efectuat 21 de vizite oficiale în afara României, dintre acestea, 11 fiind asigurate cu avioane ale Forțelor Aeriene Române.

Pentru alte opt deplasări, s-au folosit zboruri regulate, iar avioane Tarom au fost închiriate doar de două ori: în Emiratele Arabe Unite și Qatar - 917.113,68 lei și Turcia - 432.278,44 lei.

