Victoria democraților în alegerile din SUA zguduie piețele financiare. Bursele asiatice se prăbușesc, dolarul pierde teren, iar petrolul se ieftinește

Bursele asiatice au înregistrat scăderi miercuri, iar dolarul american s-a depreciat în raport cu principalele valute, pe măsură ce rezultatele alegerilor din SUA au indicat câștiguri importante pentru democrați.

Democrații au câștigat controlul Senatului, potrivit Associated Press, și se apropie de obținerea majorității în Camera Reprezentanților. Rezultatul reprezintă o lovitură politică pentru președintele Donald Trump, al cărui partid a controlat ambele camere ale Congresului în primii doi ani ai celui de-al doilea mandat. Piețele financiare au reacționat în special la posibilitatea ca noua configurație politică să afecteze investițiile în tehnologie, cheltuielile publice și politicile economice ale administrației americane, scrie și Euronews.

Indicele Nikkei 225 al bursei japoneze a coborât cu 2,85% în jurul orei 06:00 CET, pe fondul deprecierii acțiunilor companiilor tehnologice și al aprecierii yenului în raport cu dolarul. Acțiunile SoftBank Group, unul dintre investitorii importanți în OpenAI, au pierdut aproximativ 8% în prima parte a ședinței de tranzacționare.

Scăderi au fost înregistrate și pe alte piețe asiatice. Indicele Kospi din Coreea de Sud a coborât cu 1,17%, în timp ce bursa din Taiwan a pierdut 2,3%. La Shanghai, indicele principal a scăzut cu 0,23%, iar piața australiană a înregistrat un declin de 0,8%. Hong Kong a fost una dintre puținele excepții, cu o creștere de 0,38%. Investitorii urmăresc tot mai atent companiile care au cheltuit miliarde de dolari pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, fără ca rentabilitatea acestor investiții să fie deocamdată pe deplin clară.

Moneda americană s-a depreciat miercuri în raport cu euro, lira sterlină și yenul japonez. Euro era tranzacționat la 1,1249 dolari, iar lira sterlină a urcat cu 0,4%, până la 1,3460 dolari. Dolarul a coborât la 157,63 yeni. Și contractele futures pentru principalele burse europene indicau deschideri în scădere, de aproximativ 0,3%-0,5%. Contractele asociate indicelui Euro STOXX 50 pierdeau 0,7%. Petrolul s-a ieftinit, cotația Brent coborând sub 104 dolari pe baril. Petrolul american era tranzacționat în jurul valorii de 96 de dolari, în timp ce aurul a urcat cu aproape 0,5%, la 3.958,50 dolari uncia.

O majoritate democrată în Congres ar putea complica adoptarea unor măsuri economice promovate de administrația Trump, inclusiv în domeniile fiscalității, apărării și reglementării companiilor tehnologice. „Controlul democraților asupra Congresului ar crește riscul blocajelor legislative, al disputelor privind plafonul datoriei și al investigațiilor parlamentare", a explicat Chris Weston, analist la Pepperstone.

Trump a avertizat că ar putea bloca prin veto proiectele legislative ale democraților, deși nu a exclus posibilitatea unor acorduri politice. Analiștii atrag însă atenția că președintele își păstrează atribuții executive importante, astfel că impactul asupra economiei va depinde și de măsurile adoptate în următorii doi ani.