Ted Cruz, lider republican: Democrații îl vor pune sub acuzare pe Donald Trump! Vor merge cu toate armele împotriva familiei Trump

Senatorul republican Ted Cruz anticipează doi ani de confruntări politice intense în Statele Unite, după ce Partidul Democrat va obține controlul asupra Camerei Reprezentanților.

Acesta susține că democrații ar putea declanșa noi proceduri de punere sub acuzare împotriva președintelui Donald Trump, ar putea viza membrii familiei sale și oficiali din administrație și ar bloca numirile pentru funcțiile de judecători federali, inclusiv la Curtea Supremă.

Ted Cruz a avertizat că următorii doi ani s-ar putea transforma într-un „război politic total", caracterizat de anchete, citații și tentative repetate de impeachment.

Senatorul republican consideră că liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, și colegii săi ar putea bloca toate numirile de judecători. În opinia sa, inclusiv ocuparea unui eventual loc vacant la Curtea Supremă ar putea fi împiedicată timp de doi ani.

„Cred că Schumer și democrații vor bloca pur și simplu toate numirile judecătorilor. Asta înseamnă că, dacă va apărea un loc vacant la Curtea Supremă, cred că îl vor lăsa neocupat timp de doi ani", a declarat Ted Cruz.

Acesta a anticipat și o intensificare a acțiunilor politice împotriva administrației Trump, inclusiv prin proceduri de punere sub acuzare.

„Cred că vom asista la doi ani de proceduri neîntrerupte de destituire. Sunt de părere că, dacă vor obține majoritatea în Camera Reprezentanților, democrații îl vor pune sub acuzare pe Donald Trump. Este posibil să încerce să-l pună sub acuzare de mai multe ori", a afirmat senatorul.

Cruz a susținut că anchetele nu se vor limita la președintele american, ci s-ar putea extinde asupra familiei acestuia și a membrilor Cabinetului.

„Vom vedea citații. Vom vedea anchete. Cred că îl vor viza pe președintele Trump. Cred că îi vor viza familia. Cred că îi vor viza pe membrii Cabinetului", a declarat republicanul.

Senatorul a anticipat inclusiv o posibilă procedură de impeachment împotriva secretarului Apărării, Pete Hegseth, în perioada de tranziție dintre actuala și viitoarea legislatură.

Declarațiile lui Ted Cruz reprezintă o prognoză politică privind posibilele acțiuni ale democraților, nu anunțarea unor proceduri deja declanșate.