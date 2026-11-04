"Tratatul Motorinei" ia foc după victoria din alegeri a democraților în SUA - boicotează înțelegerea dintre Donald Trump și Vladimir Putin

După ce democrații au preluat controlul asupra Senatului și Camerei Reprezentanților, guvernatorul statului american New Jersey, Mikie Sherrill, a transmis un avertisment ferm operatorilor portuari, atrăgându-le atenția că acceptarea transporturilor de motorină provenite din Rusia poate atrage sancțiuni severe.

Oficialul susține că astfel de importuri contravin legislației federale, chiar dacă președintele Donald Trump a ajuns la o înțelegere cu Moscova. Mesajul a fost transmis într-o scrisoare, relatează The Kyiv Independent.

„Orice încercare de a obține profit din comerțul ilegal cu combustibil rusesc va atrage sancțiuni severe. Vă îndemn să respingeți orice navă-cisternă care încearcă să vă utilizeze facilitățile pentru a facilita o astfel de activitate ilicită", se arată în scrisoarea adresată porturilor și operatorilor de terminale din New Jersey.

Guvernatorul avertizează că importurile de motorină rusească ar finanța războiul din Ucraina

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Mikie Sherrill a susținut că achiziționarea motorinei din Rusia ar contribui la finanțarea războiului declanșat de Moscova împotriva Ucrainei, fără să determine o reducere a prețurilor la carburanți pentru consumatorii americani.

Avertismentul vine după anunțul făcut de Donald Trump pe 9 octombrie, în urma unei convorbiri telefonice cu liderul rus Vladimir Putin. Președintele american a afirmat atunci că Moscova și-a dat acordul pentru livrarea unor cantități de milioane de tone de motorină către Statele Unite și către piețele internaționale.

„Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină pieței americane și celei globale, alte 500.000 de tone în cursul lunii noiembrie și 1.000.000 de tone imediat după aceea", a scris Trump pe Truth Social.

Acordul cu Moscova, contestat și în contextul relațiilor dintre Rusia și Iran

Mikie Sherrill și-a exprimat dezacordul față de înțelegerea anunțată de Trump, invocând inclusiv relația de alianță dintre Rusia și Iran.

Guvernatorul a atras atenția asupra situației dintre Washington și Teheran, precizând că „SUA se află în prezent într-o stare de ostilitate cu Iranul, a cărui armată este responsabilă pentru uciderea a 23 de militari și rănirea altor zeci".

Oficialul american a susținut, totodată, că Donald Trump nu poate elimina sancțiunile împotriva petrolului rusesc instituite prin legislația adoptată după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022.

Potrivit explicațiilor sale, președintele Statelor Unite poate dispune ridicarea acestor restricții numai dacă demonstrează că Rusia și-a retras trupele de pe teritoriul ucrainean.

New Jersey amenință că va folosi toate mijloacele legale pentru blocarea transporturilor

Guvernatorul a subliniat că autoritățile statului New Jersey sunt pregătite să utilizeze mecanismele juridice și de reglementare de care dispun pentru a împiedica folosirea infrastructurii portuare în activități pe care le consideră contrare intereselor americane.

„Statul New Jersey va recurge la toate instrumentele legale și de reglementare disponibile pentru a se asigura că porturile, întreprinderile și infrastructura noastră nu sunt exploatate în scopul promovării unor interese contrare celor ale Statelor Unite ale Americii și ale statului New Jersey", a precizat Sherrill.