Alegeri în SUA - Prima reacție a lui Donald Trump, după ce democrații au preluat controlul asupra Congresului: Se anunță război total în SUA

Democrații sunt pe cale să obțină o victorie istorică în alegerile de la jumătatea mandatului din SUA. Văzând rezultatele care se conturează, Donald Trump a postat, pe Truth Social, o fotografie cu o șapcă pe care este inscripționat cuvântul "Veto".

Într-o nouă reacție, Donald Trump a declarat marţi seară că a primit apeluri telefonice de la numeroşi democraţi şi a insistat că administraţia sa va colabora cu aceştia pentru „a face ca lucrurile să meargă bine pentru ţară", relatează CNN.

„Ei bine, vom colabora cu democraţii pentru a ne asigura că lucrurile merg bine pentru ţara noastră. Este foarte important", a declarat Trump pentru Politico, intervenind în transmisiunea live a acestora din noaptea alegerilor.

Pe un ton moderat, Trump a spus că, deşi are dreptul de a-şi exercita dreptul de veto asupra legilor care ajung pe biroul său din partea unui Congres controlat de democraţi, nu „vrea să stea pur şi simplu acolo timp de doi ani, exercitându-şi dreptul de veto asupra tuturor proiectelor de lege".

Mesajul lui Donald Trump este unul clar: acceptă faptul că republicanii au pierdut alegerile, dar se pregătește ca ultimii doi ani de mandat să-și utilizeze dreptul de veto pentru a-i bloca pe democrați.

Înainte de alegeri, Donald Trump declara că se aşteaptă să-şi poată exercita dreptul de veto timp de „o lună sau două" înainte de a ajunge la compromisuri cu democraţii. „Bănuiesc că voi deveni Domnul Veto", a declarat Trump.

Președintele american Donald Trump se spală pe mâini, după apariția primelor estimări privitoare la rezultatelor alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA. Nu am fost eu pe buletinul de vot, a transmis Trump prin intermediul unui scurt mesaj.

Spre deosebire de alți președinți, Donald Trump nu a oferit declarații după închiderea majorității secțiilor de votare din SUA. Surse de pe scena politică susțin că Trump este furios din cauza rezultatelor și caută vinovați pentru rezultatul care pare să fie catastrofal pentru republicani. Președintele nu a scris decât un scurt mesaj pe propria rețea de socializare Truth Social.

„Nu am fost eu pe buletinul de vot, iar dacă aș fi fost, am fi câștigat la o diferență uriașă! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni", a scris Donald Trump.