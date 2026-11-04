Donald Trump va împărți sferele de influență la întâlnirea cu Xi Jinping și Putin: România riscă să pice iarăși înafara intereselor capitale

Întâlnirea dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin seamănă ca moment istoric cu cea de la Moscova dintre Churchill și Stalin, din 1944, atunci când s-au trasat sferele de influență, iar Estul Europei, inclusiv România, au căzut în spatele Cortinei de Fier, iar țara noastră s-a ales cu regimul comunist importat de la Moscova.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că se fac demersuri pentru organizarea unei reuniuni trilaterale între Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping spre finalul acestei luni, cel mai probabil în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific, programat la Shenzhen în perioada 18-19 noiembrie, scrie Newsweek.

Chiar dacă unii oficiali ruși au lăsat să se înțeleagă că s-a discutat deja despre această întâlnire cu reprezentanții americani, Kremlinul a dat rapid înapoi. Purtătorul de cuvânt al lui Putin a precizat că programul nu este bătut în cuie și că, deocamdată, nu există nimic concret.

De cealaltă parte, reacția Chinei rămâne rezervată. Ministerul chinez de Externe a precizat că se află în contact cu părțile pentru o întrevedere bilaterală Xi-Putin, fără a confirma participarea la un format trilateral alături de partea americană. La acest moment, nu este clar dacă Beijingul dorește să valideze o astfel de formulă sau dacă preferă canalul dialogului separat.

După cum era de așteptat, scenariul unei împărțiri a lumii pe zone de dominație ridică semne mari de întrebare pentru Europa de Est.

Moscova abordează aceste negocieri menținând pe masă pretențiile formulate în ultimatumul din decembrie 2021. La acel moment, înainte de invadarea Ucrainei, Rusia a cerut NATO o garanție scrisă privind oprirea extinderii spre est și retragerea trupelor și a infrastructurii militare din statele care au aderat după 1997.

Răspunsul oficial al NATO și al SUA din ianuarie 2022 a respins aceste cerințe și au susținut dreptul suveran al fiecărei națiuni de a-și alege alianțele de securitate.

Dacă condițiile Rusiei ar fi acceptate într-un eventual acord de tip „Ialta 2.0", România și fostele țări din Pactul de la Varșovia s-ar afla din nou expuse presiunilor de la Kremlin, prin diminuarea garanțiilor de securitate din flancul estic.

Într-o analiză publicată de Center for European Policy Analysis, experții avertizează că împărțirea lumii în sfere de influență este o rețetă eșuată, care sacrifică drepturile națiunilor mai mici și creează premisele unor viitoare conflicte.

Potrivit CEPA, cedările în fața unor autocrații nu fac decât să submineze rețeaua globală de alianțe a SUA și să transmită un semnal periculos unor actori precum China, cu privire la dosare sensibile precum cel din Taiwan.