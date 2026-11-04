Interzicerea „puilor turbo" în UE după ce o serie de filmări care provoacă greață
Postat la: 04.11.2026 |
Guvernul danez urmărește o interdicție națională a „puilor turbo" și solicită interzicerea rasei cu creștere rapidă în întreaga Europă. Măsura vine pe fondul indignării generalizate față de acuzațiile de încălcare a legii de către unul dintre marii producători de pui din Danemarca.
Conform unui documentar difuzat săptămâna trecută de TV2, producătorul Christian Tvergaard a încălcat legea daneză oferind găinilor doar jumătate din timpul de lumină necesar pe zi, pentru a le încuraja să mănânce mai mult. Documentarul a prezentat imagini filmate în secret dintr-o crescătorie de pui din nordul Iutlandei, scrie The Guardian.
Rasa Ross 308, supranumită puiul turbo, este cea mai răspândită în producția daneză de păsări. Crește de la aproximativ 50 de grame la 2 kg în doar 33 de zile. O astfel de creștere rapidă poate duce la probleme cu oasele și organele animalului. Alte rase de pui au nevoie între 46 și 63 de zile pentru a ajunge la aceeași greutate.
Ministrul danez pentru natură și bunăstare a animalelor, Christian Rabjerg Madsen, a declarat că i-a descurajat pe danezi să cumpere pui turbo, declarând pentru postul de radio: „Vreau să lucrez pentru o interdicție națională. Dar este clar că este un lucru care trebuie investigat atât din punct de vedere juridic, cât și economic." El a adăugat: „Acum vom lucra pentru o interdicție națională, vom lucra pentru o interdicție la nivel UE."
Ca răspuns la documentar, Tvergaard a recunoscut că a luat unele decizii greșite. El a declarat pentru TV2: „Privesc în interior și trebuie să recunosc că am luat unele decizii greșite. Nu există nicio scuză pentru asta, dar pot învăța din asta și pot corecta acolo unde nu m-am descurcat suficient de bine."
„Și am făcut asta, atât în ceea ce privește programul de iluminat, cât și o serie de fluxuri de lucru pe care le avem în echipă, unde atât procedurile, cât și programul de lucru au fost înăsprite."
Propunerea de interzicere a puilor turbo câștigă avânt politic și atrage sprijin din partea tuturor partidelor în Danemarca. Însă personalitățile din industrie avertizează că, pentru a fi eficientă, orice interdicție trebuie să includă și puii importați.
Klement Hinkbøl Ribergaard, directorul executiv al producătorului de pui Danpo, a declarat: „Dacă Danemarca interzice singură producția de pui cu creștere rapidă, în timp ce magazinele, restaurantele și consumatorii de pe piața daneză pot continua să cumpere pui importați, cu creștere rapidă, de o calitate mai mult sau mai puțin îndoielnică, riscăm să ne aflăm într-o situație în care bunăstarea animalelor cu siguranță nu va avea de câștigat".
Având în vedere importanța raselor cu creștere rapidă în întreaga UE, acest lucru ar marca o schimbare istorică. Potrivit Eurogrupului pentru Animale, 95% dintre puii din blocul comunitar sunt crescuți acum în sisteme intensive pentru a produce cea mai ieftină cantitate de carne posibilă, creând o „cursă spre fund".
„Rasele cu creștere rapidă sunt în mod inerent predispuse la suferință, corpurile lor crescând atât de repede încât abia se mai pot ține pe picioare", a declarat Reineke Hameleers, directorul executiv al grupului de susținere. „Dorința politică a Danemarcei de a opri acest lucru este un exemplu care ar trebui urmat de UE, deoarece prezintă progresismul de care are nevoie această industrie, unul susținut de dovezi științifice."
Britta Riis, directoarea executivă a Protecției Animalelor din Danemarca, a declarat că puii turbo sunt rezultatul unei „forme de creștere profund lipsite de etică și grotești" care a dus la „abuzuri sistematice" și la suferințe considerabile pentru păsări. Organizația solicită ca toți puii să fie crescuți pentru aceeași perioadă de timp ca rasele organice, adică 56 de zile.
Bunăstarea animalelor a fost un subiect important de dezbatere publică în ultimele luni în Danemarca. Problema creșterii porcilor a dominat ultimele alegeri generale într-o asemenea măsură încât au fost supranumite „alegerile porcilor".
Țara urmează să oprească creșterea nurcilor până în august 2029, după ce actualul guvern a decis să nu solicite o scutire din partea UE pentru această practică.
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