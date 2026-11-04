Ce puteri pierde Trump după ce democrații au obținut controlul Congresului SUA. Casa Albă se pregătește de mai multe luni pentru acest rezultat

Democrații au câștigat controlul Congresului în alegerile intermediare. Rezultatul este văzut ca o respingere masivă a politicilor președintelui Donald Trump și ale Partidului Republican.

Democrații au obținut victorii și în state republicane istorice, precum Kansas, care nu a ales un senator democrat de aproape un secol. Aceștia au obținut victorii în Iowa, Texas, Ohio, Maine, Carolina de Nord și Carolina de Sud.

Deși Trump i-a îndemnat pe alegători să se prefacă că a fost pe buletinul de vot, majoritatea pare să dea vina pe administrația sa pentru costurile ridicate și să dorească ca Congresul să-i impună mai multe controale, potrivit sondajului AP Voter Poll.

Trump și-a recunoscut înfrângerea și a spus că democrații „au făcut o treabă bună" în campaniile lor. Acesta a dat vina pe candidații republicani pentru pierderile masive din alegeri și a spus că situația ar fi fost diferită dacă pe buletinul de vot era numele său.

Noul Congres își va începe activitatea pe 3 ianuarie 2027. Până atunci, republicanii își păstrează controlul asupra celor două camere.

Constituția americană împarte clar puterea între președinte, Camera Reprezentanților și Senat în Articolul II al actului fundamental.

„Președintele va fi Comandantul Suprem al Armatei și Marinei Statelor Unite, precum și al Miliției diferitelor state, atunci când este chemat în serviciul efectiv al Statelor Unite; el poate solicita opinia scrisă a ofițerului principal din fiecare dintre departamentele executive, cu privire la orice subiect referitor la îndatoririle funcțiilor lor respective și va avea puterea de a acorda amânări și grațieri pentru infracțiunile împotriva Statelor Unite, cu excepția cazurilor de punere sub acuzare.

El va avea puterea, prin și cu avizul și consimțământul Senatului, de a încheia tratate, cu condiția ca două treimi din senatorii prezenți să fie de acord; și va numi și, prin și cu avizul și consimțământul Senatului, va numi ambasadori, alți miniștri și consuli, judecători ai Curții Supreme și toți ceilalți funcționari ai Statelor Unite, ale căror numiri nu sunt prevăzute altfel în prezentul document și care vor fi stabilite prin lege: dar Congresul poate, prin lege, să încredințeze numirea acelor funcționari inferiori, după cum consideră de cuviință, numai Președintelui, instanțelor judecătorești sau șefilor departamentelor.

Președintele va avea puterea de a ocupa toate locurile vacante care pot apărea în timpul pauzei Senatului, prin acordarea de comisii care vor expira la sfârșitul următoarei sesiuni.

El va furniza Congresului, din când în când, informații despre starea Uniunii și va recomanda spre examinare măsurile pe care le va considera necesare și oportune; în ocazii extraordinare, poate convoca ambele Camere sau oricare dintre ele, iar în caz de dezacord între ele cu privire la momentul amânării, le poate amâna până la momentul pe care îl consideră potrivit; va primi ambasadori și alți miniștri publici; va avea grijă ca legile să fie executate cu fidelitate și va numi toți funcționarii Statelor Unite".

Constituția îi permite, deci, lui Trump să își păstreze autoritatea executivă asupra comerțului, politicii externe și birocrației federale.

Trump s-a folosit din plin de puterea prezidențială de la revenirea în funcție prin ordine executive. A impus tarife vamale, a intensificat controlul imigrației și chiar a pornit un război, împotriva Iranului, fără aprobarea Congresului.

Ce nu va mai putea face Trump?

Președintele Trump va trebui să treacă prin Congres proiectele sale de lege. Același Congres controlează și bugetul, ceea ce înseamnă o limitare a cheltuielilor pentru proiectele sale. Inclusiv finanțarea războaielor.

Controlul asupra Senatului le-ar permite democraților să blocheze nominalizările lui Trump pentru puterea judiciară și executivă, inclusiv orice nominalizare la Curtea Supremă.

Iar cea mai mare problemă este că democrații pot declanșa investigații și pot, eventual, iniția o procedură de punere sub acuzare a lui Donald Trump.

Același Articol II al Constituției SUA stipulează:

Președintele, vicepreședintele și toți funcționarii civili ai Statelor Unite vor fi demiși din funcție în urma punerii sub acuzare și a condamnării pentru trădare, luare de mită sau alte infracțiuni și delicte grave.

Casa Albă se pregătește de luni de zile pentru o posibilă preluare a Congresului de către democrați, scrie Reuters. S-au făcut planuri pentru continuarea implementării agendei lui Trump doar folosind puterea executivă. Dar și pregătiri pentru eventuale investigații la adresa administrației sale, a declarat pentru Reuters un oficial al Casei Albe.

Încă din aprilie, înalți oficiali, inclusiv adjunctul șefului de cabinet Stephen Miller și directorul de buget Russell Vought, au lucrat cu Biroul Consilierului Juridic al Casei Albe pentru a identifica ce ordine executive ar putea emite Trump fără aprobarea Congresului în chestiuni legate de imigrație, tarifele vamale, costurile locuințelor și cheltuielile federale.

Consilierul Casei Albe, Will Scharf, și echipa sa analizează, de asemenea, „ce poate face Trump în mod legal pe cont propriu, unde și-ar putea depăși limitele autorității și cum să-și apere aceste decizii în instanță", a declarat oficialul Casei Albe pentru Reuters.

Trump a fost informat cu privire la pregătiri și a participat la discuțiile pe această temă, a adăugat acesta.