Marcel Ciolacu a spus că „îl doare în organul genital de deficit", în timp ce economia României era pe marginea prăpastiei. Un fost ministru din guvernul său l-a dat de gol
Postat la: 09.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Fostul ministru de Finanțe Marcel Boloș, în Guvernul condus de Marcel Ciolacu, în perioada iunie 2023 - decembrie 2024, a declarat că l-a avertizat de mai multe ori pe fostul premier cu privire la deficitul bugetar. Însă Ciolacu i-ar fi spus că „îl doare în organul genital de deficit".
„Când i-am spus „domnule prim-ministru, deficitul bugetar se duce în cap", mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar", a declarat Marcel Boloș, potrivit observatornews.ro. Acesta a adăugat că „se vedea de la o poștă că în companiile de stat este debandadă".
Marcel Ciolacu a respins acuzațiile și a spus că nu folosește un astfel de limbaj. „Eu nu vorbesc urât nici cu colegii, nici cu prietenii apropiați. Am multe defecte, dar defectul ăsta nu-l am", a precizat Ciolacu.
Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat, luni, că demontează 'minciuna' conform căreia ar fi cheltuit 'discreționar' și în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului, menționând că acest fond nu a stat 'în pixul premierului', ci a fost administrat direct de Ministerul Finanțelor.
'Demontez azi minciuna că am cheltuit 'discreționar' și în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului și public toate sumele alocate prin Hotărâri de Guvern în 2024! După cum se poate vedea, peste 95% din bani sunt exclusiv pentru cheltuieli operaționale, iar ponderea cea mai mare este pentru a susține investiții - majoritare fiind cele pe bani europeni! Precizez că Fondul de Rezervă al Guvernului nu a stat în 'pixul premierului', ci a fost administrat direct de Ministerul Finanțelor, care a și avizat, de altfel, fiecare Hotărâre de Guvern. Adevărul este că ministrul Finanțelor din 2024 a preferat alocarea banilor din Fondul de Rezervă în locul rectificării bugetare clasice, argumentând că, astfel, are un control mai bun al administrării fondurilor', a scris fostul lider al PSD, Marcel Ciolacu, pe Facebook.
El a arătat că, 'până la urmă, fiecare trebuie să răspundă pentru deciziile luate'. 'Nu îmi este deloc rușine că Guvernul pe care l-am condus a alocat bani din Fondul de Rezervă pentru infrastructură, pentru a cofinanța proiecte pe fonduri europene sau pentru a echilibra situațiile din educație și sănătate. Adevărul este simplu - acești bani n-au fost luați acasă de Ciolacu sau de vreun alt ministru, ci au ajuns cu precădere la mii de firme care au executat lucrări pe șantierele țării. Iar de aceste investiții vor beneficia în perioada următoare milioane de români, de la elevi și profesori la medici și asistente, transportatori rutieri și fermieri', a mai susținut Marcel Ciolacu.
Ciolacu a mai spus că reformele nu înseamnă concedieri colective. 'Eu consider că reformele nu înseamnă concedieri colective și că, astăzi, asistăm mai degrabă la o politică de austeritate forțată, haotică, anti-consum, anti-investiții și anti-dezvoltare', a mai transmis Marcel Ciolacu.
