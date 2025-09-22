Mincinos notoriu pe timp de austeritate. George Simion și-a serbat ziua de naștere la un restaurant de mega-lux, cu miei la proțap și mare fast, deși neagă opulentul eveniment

"Baronul" Simunchausen. Liderul AUR minte cum respiră: și-a serbat ziua de naștere la un restaurant de mega-lux, deși neagă opulentul eveniment
Postat la: 22.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
George Simion, liderul AUR care acuză constant guvernul de risipă și vorbește despre sărăcia românilor, și-a serbat duminică ziua de naștere cu fast, într-un local de lux din centrul Capitalei. Evenimentul, organizat la Casa Lido a deputatului AUR Mohammad Murad, a coincis cu lansarea Clubului Antreprenorilor Români și a fost confirmat de mai mulți participanți, în ciuda faptului că Simion a negat public petrecerea.
Invitațiile la petrecere au fost trimise atât de soția lui George Simion, cât și de o membră AUR care se ocupă de organizarea de evenimente interne. La eveniment, invitații au fost întâmpinați cu miei la proțap. Concomitent cu petrecerea lui Simion a avut loc și deschiderea clubului antreprenorilor români. Simion a negat că și-a serbat ziua la Casa Lido și a susținut că a fost la sediul partidului, deși petrecerea a fost confirmată de Mohammad Murad, iar un parlamentar AUR a postat pe rețelele sociale fotografii cu Simion la Casa Lido.
"Ziua mea de naștere mi-o organizez cu colegii și familia la sediul partidului din bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 8A, avem mici și bere pe care le-am achiziționat din bani proprii. La Casa Lido are loc deschiderea Clubului Antreprenorilor Români", a declarat George Simion pentru G4Media. El a refuzat să spună cu ce fonduri și-a organizat petrecerea de la Casa Lido.
"Vă invit cu drag duminică începând cu orele 18.00 la ziua de naștere a soțului meu, George Simion. Petrecerea va marca și inaugurarea Clubului Antreprenorilor Români - o inițiativă AUR de sprijinire a mediului privat. Locația: Casa Lido by Murad, strada CA Rosetti nr. 13. Fiecare dintre voi are posibilitatea să aducă alături maximum doi antreprenori interesați să se alăture clubului. Atenție: sub nici o formă nu se primesc cadouri pentru sărbătorit. Cei care doresc să ofere un dar pot să contribuie la fața locului în sprijinul comunității din Broșteni" - a transmis soția lui George Simion către invitați.
"Am onoarea să vă trimit din partea domnului George Simion următoarea invitație: Duminică e ziua mea. Începând cu ora 18.00 vă invit la o petrecere care va inaugura și Clubul Antreprenorilor Români (Casa Lido by Murad, strada CA Rosetti nr. 13), inițiativă a AUR de sprijinire a mediului privat", este și invitația transmisă de Mirela Irindea, membră AUR și fostă candidată la alegeri din partea partidului.
"Suntem prieteni (cu George Simion - n.red) și nu vreau să existe discuții. Are un contract. Având în vedere că e și așa... a primit un preț mai special", a declarat deputatul AUR Mohammad Murad, patronul localului de lux. Deputatul AUR Silviu Gurlui a postat duminică noapte fotografii de la petrecerea de lux în care apare alături de George Simion. "Sărbătorim un dublu eveniment. Inaugurarea Clubului Antreprenorilor Români (Casa Lido by Murad, Strada C. A. Rosetti 13) și ziua domnului Președinte George Simion! La mulți ani!", a scris Gurlui pe Facebook.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
Sergiu Mihalcea, fostul candidat AUR pentru Senat, cel care caștigase alegerile in Ilfov, dar a ramas in afara Parlament ...
-
Ministrul de Finanțe: "România se pregătește să renegocieze PNRR. Securizăm peste 21 de miliarde de euro"
Alexandru Nazare a anunțat ca participa, la Copenhaga, la reuniunea informala a miniștrilor de finanțe din UE, subliniin ...
-
Clubul de Gândire GOLD propun legea "UN OM, O ȚARĂ, UN VOT". Românii-unguri și românii-moldoveni să decidă în care dintre țări votează la parlamentare și prezidențiale!
Clubul de Gandire GOLD propune partidelor parlamentare legea "UN OM, O ȚARA, UN VOT", care are ca scop eliminarea unei p ...
-
„Un copil a murit, medicul rămâne în sistem. PUSL cere retragerea dreptului de practică"
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a organizat joi o acțiune de protest in fața Ministerului Sanatații și a Colegiul ...
-
Ultima Gaură! A dispărut covrigăria lui Marcel Ciolacu din piața centrală din Buzău
Am revenit astazi in piața centrala de legume, zarzavaturi și alimente din Buzau pentru a face cumparaturi de la covriga ...
-
Eutanasiere mascată marca Bolojan: Guvernul a tăiat finanțarea din PNRR pentru mai multe spitale care urmau să fie construite în țară
Guvernul Bolojan a taiat finanțarea prin PNRR a unor proiecte spitalicești majore din București, Brașov, Constanța, Arad ...
-
Peste 200 de parlamentari încasează cash cei 35.000 de lei din suma forfetară. Sunt obligați să ofere documente justificative doar pentru jumătate din bani
Din totalul de 464 de parlamentari din legislația curenta, peste 200 de deputați și senatori aleg sa primeasca in mana, ...
-
Fostul premier Călin Popescu Tăriceanu avertizează asupra tensiunilor din coaliție. Ce spune despre alegerile anticipate
Calin Popescu Tariceanu, fost prim-ministru al Romaniei, avertizeaza asupra tensiunilor din actuala coaliție de guvernar ...
-
Primarul României reinventează teoria economică: Tăierile vor aduce creștere economică începând cu primăvara anului viitor
Premierul Ilie Bolojan - supranumit si "Primarul Romaniei" - a afirmat, marti seara, ca incepand din primavara anului vi ...
-
Alexandru Nazare anunță că specialiștii americani vor ajuta România generând un val de investitii
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost intr-o vizita in SUA, iar la intoarcerea in țara a explicat ca a incercat ...
-
Explozie politică în Parlament: Se lansează gruparea „Demnitate, Onoare, Curaj" și promite să redea puterea oamenilor!
Partidul Umanist Social-Liberal (PUSL) a anunțat constituirea gruparii parlamentare „Demnitate, Onoare, Curaj", fo ...
-
Mihai Fifor către Bolojan: "Ce v-au făcut românii care deja gâfâie în zodia reformei dumneavoastră". Plafonarea prețurilor la alimente, noul front de conflict între PNL și PSD
Liderul PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, critica dur intenția Guvernului de a elimina plafonarea prețurilor la alimentel ...
-
Ministrul Apărării anunță că dronele ruseşti care vor intra în spaţiul aerian al României vor fi doborâte
Dronele rusesti care vor intra in spatiul aerian al Romaniei vor fi doborate, asa cum au procedat si polonezii, autorita ...
-
Nazare după decizia Moody's privind România: O nouă confirmare a faptului că Guvernul a luat măsurile corecte pentru a stabiliza traiectoria fiscal-bugetară
Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, declara, dupa ce agentia Moody's a reconfirmat ratingul suveran al Romaniei la " ...
-
Se scumpește iar mâncarea! Preţurile la alimentele de bază nu vor mai fi plafonate. Bolojan a refuzat încă o propunere PSD
În ciuda argumentelor celor de la PSD, premierul Ilie Bolojan a refuzat prelungirea plafonarii prețurilor la alime ...
-
Au început mazilirile în PSD înainte de Congres. „Există posibilitatea reală să nu-și mai revină vreodată"
Au inceput mazilirile in cadrul Partidului Social Democrat inainte de definitivarea conducerii, care e interimara inca d ...
-
Alexandru Nazare la Washington: "Ne propunem să prezentăm oportunitățile de investiții și să consolidăm încrederea partenerilor noștri americani"
Ministrul de Finanțe al Romaniei, Alexandru Nazare, se afla, in perioada 11-13 septembrie 2025, intr-o vizita de lucru l ...
-
PSD a prezentat programul de relansare economică. Rogobete vrea extindea capacităţii de producţie pentru medicamente. Propunerile celorlalţi miniştri social-democraţi
Ministrii PSD au prezentat, joi, intr-o conferinta de presa, principalele masuri de relansare economica propuse pentru f ...
-
Inflația anuală accelerează puternic și ajunge la 9,9% în luna august. Creșteri semnificative de prețuri după liberalizarea pieței de energie și majorarea TVA
Rata anuala a inflatiei in august 2025 comparativ cu aceeași perioada a anului precedent a fost 9,85%, cele mai mari cre ...
-
S-a prins pana si Lasconi: "Anularea alegerilor a fost o lovitura de stat. Rusii nu aveau nicio treaba!"
Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale, spune ca ar fi caștigat turul din noiembrie 2024, in care a aju ...
-
Scandal uriaș pe creditul SAFE! Guvernul Bolojan, acuzat că bagă România în datorii istorice: Nu înțelegem de ce luăm mai mulți bani decât Franța și Italia
Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) cere Guvernului sa nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin instrumentu ...
-
Decizia prin care Guvernul Bolojan ar arunca în aer prețurile dacă măsurile de austeritate nu vor avea efect
Analistul economic Adrian Negrescu lanseaza un semnal de alarma privind riscul pe care l-ar avea o noua creștere a TVA. ...
-
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
Exista discutii din ce in ce mai avansate cu privire la masuri de relansare a economiei ce vor intra in pachetul 3 gandi ...
-
Guvernul a desecretizat costurile pentru zborurile charter ale premierilor Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu
Guvernul a facut publice cheltuielile pentru inchirierea avioanelor Tarom folosite de premierii Nicolae Ciuca și Marcel ...
-
Facturile uriașe ținute la secret, găsite de Bolojan la Guvern și care ar fi dus deficitul la 11 la sută din PIB
Ilie Bolojan a tot declarat ca este nevoie de masuri de austeritate pentru a ține sub control deficitul bugetar. Odata i ...
-
Marcel Ciolacu a spus că „îl doare în organul genital de deficit", în timp ce economia României era pe marginea prăpastiei. Un fost ministru din guvernul său l-a dat de gol
Fostul ministru de Finanțe Marcel Boloș, in Guvernul condus de Marcel Ciolacu, in perioada iunie 2023 - decembrie 2024, ...
-
Viorica Dăncilă dă noi detalii din culisele vizitei sale la Beijing. Legătura cu Donald Trump
Viorica Dancila, fost premier al Romaniei, a vorbit despre vizita sa la Beijing, care a starnit numeroase controverse și ...
-
Ulmi, comuna abandonată de primar: 16 ani de promisiuni, zero progres - Oamenii nu mai acceptă să fie ignorați în propria lor casă!
Ulmi, județul Giurgiu - Sub conducerea aceluiași primar de peste 16 ani, comuna Ulmi a devenit, in opinia cetațenilor, s ...
-
Alexandru Nazare: "Nu sunt şantajabil şi nu am nimic de ascuns. Știu că acțiunile recente MF și ANAF deranjează teribil multiple zone de influență"
Alexandru Nazare, pe Facebook: "am transmis, la preluarea acestui mandat, ca nu promit minuni - dar ca voi acționa cu se ...
-
Liviu Dragnea: "Măsurile luate de Guvern sunt o diversiune. Totul e pentru militarizarea României!"
Liviu Dragnea a analizat masurile luate de Guvernul Bolojan. Fostul lider PSD crede ca totul este o diversiune pentru mi ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu