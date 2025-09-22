Mincinos notoriu pe timp de austeritate. George Simion și-a serbat ziua de naștere la un restaurant de mega-lux, cu miei la proțap și mare fast, deși neagă opulentul eveniment

George Simion, liderul AUR care acuză constant guvernul de risipă și vorbește despre sărăcia românilor, și-a serbat duminică ziua de naștere cu fast, într-un local de lux din centrul Capitalei. Evenimentul, organizat la Casa Lido a deputatului AUR Mohammad Murad, a coincis cu lansarea Clubului Antreprenorilor Români și a fost confirmat de mai mulți participanți, în ciuda faptului că Simion a negat public petrecerea.

Invitațiile la petrecere au fost trimise atât de soția lui George Simion, cât și de o membră AUR care se ocupă de organizarea de evenimente interne. La eveniment, invitații au fost întâmpinați cu miei la proțap. Concomitent cu petrecerea lui Simion a avut loc și deschiderea clubului antreprenorilor români. Simion a negat că și-a serbat ziua la Casa Lido și a susținut că a fost la sediul partidului, deși petrecerea a fost confirmată de Mohammad Murad, iar un parlamentar AUR a postat pe rețelele sociale fotografii cu Simion la Casa Lido.

"Ziua mea de naștere mi-o organizez cu colegii și familia la sediul partidului din bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 8A, avem mici și bere pe care le-am achiziționat din bani proprii. La Casa Lido are loc deschiderea Clubului Antreprenorilor Români", a declarat George Simion pentru G4Media. El a refuzat să spună cu ce fonduri și-a organizat petrecerea de la Casa Lido.

"Vă invit cu drag duminică începând cu orele 18.00 la ziua de naștere a soțului meu, George Simion. Petrecerea va marca și inaugurarea Clubului Antreprenorilor Români - o inițiativă AUR de sprijinire a mediului privat. Locația: Casa Lido by Murad, strada CA Rosetti nr. 13. Fiecare dintre voi are posibilitatea să aducă alături maximum doi antreprenori interesați să se alăture clubului. Atenție: sub nici o formă nu se primesc cadouri pentru sărbătorit. Cei care doresc să ofere un dar pot să contribuie la fața locului în sprijinul comunității din Broșteni" - a transmis soția lui George Simion către invitați.

"Am onoarea să vă trimit din partea domnului George Simion următoarea invitație: Duminică e ziua mea. Începând cu ora 18.00 vă invit la o petrecere care va inaugura și Clubul Antreprenorilor Români (Casa Lido by Murad, strada CA Rosetti nr. 13), inițiativă a AUR de sprijinire a mediului privat", este și invitația transmisă de Mirela Irindea, membră AUR și fostă candidată la alegeri din partea partidului.

"Suntem prieteni (cu George Simion - n.red) și nu vreau să existe discuții. Are un contract. Având în vedere că e și așa... a primit un preț mai special", a declarat deputatul AUR Mohammad Murad, patronul localului de lux. Deputatul AUR Silviu Gurlui a postat duminică noapte fotografii de la petrecerea de lux în care apare alături de George Simion. "Sărbătorim un dublu eveniment. Inaugurarea Clubului Antreprenorilor Români (Casa Lido by Murad, Strada C. A. Rosetti 13) și ziua domnului Președinte George Simion! La mulți ani!", a scris Gurlui pe Facebook.