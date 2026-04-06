Europarlamentarul Cristian Terheș știe cine e vinovat după ce România a pierut în procesul vaccinurilor Covid: solicitare fermă pentru Guvernul Bolojan

Europarlamentarul Cristian Terheș cere Guvernului Ilie Bolojan să publice contractele din pandemie, astfel încât românii să știe ce s-a semnat în numele lor și cine a decis unele măsuri.

Tribunalul francofon de primă instanță din Bruxelles a decis că România trebuie să plătească 600 de milioane de euro către Pfizer pentru dozele de vaccin anti-COVID pe care a refuzat să le mai preia în 2023. Hotărârea nu este definitivă.

„România a pierdut în primă instanță la un tribunal din Belgia azi, 1 aprilie 2026 (din păcate nu e păcăleală), procesul cu Pfizer, fiind obligată să plătească circa 600.000.000 euro pentru niște produs medicale care (1) nu oferă imunitate împotriva virusului COVID-19 și (2) nu au fost folosite.

Sute de milioane de euro din banii românilor vor fi aruncați pe contracte opace și decizii politice iresponsabile.

Am fost PRIMUL europarlamentar care a expus contractele-cadru dintre Comisia Europeană și companiile farmaceutice precum Pfizer și Moderna, contracte care, nici până astăzi, nu sunt publicate integral.

În urma demersurilor pe care le-am inițiat toți cetățeni Uniunii Europene au putut să afle despre demersurile netransparente din spatele acestei afaceri de foarte mare corupție. Zeci de pagini din contracte sunt înnegrite, ascunse, cenzurate.

Nici până azi cetățenii nu știu ce s-a negociat în numele lor, pe buzunarul lor și pe sănătatea lor. Nu se știu nici condițiile reale de achiziție, nici cine răspunde pentru efectele adverse.

Responsabilitatea este clară și împărțită:

1. Comisia Europeană - care, sub conducerea Ursulei von der Leyen, a negociat netransparent, în spatele ușilor închise, generând scandal cunoscut deja ca "PfizerGate".

2. Guvernul României din perioada Cîțu - care a angajat țara în achiziții masive de pretinse vaccinuri, de zeci de milioane de doze, fără o justificare reală, fără transparență și fără să țină cont de eficiența reală a acestor produse medicale", a acuzat Cristian Terheș.

„De ani de zile cer din Parlamentul European publicarea integrală a acestor contracte semnate de Ursula von der Leyen. De ani de zile, grupurile politice dominante - PPE, S&D, Renew - au blocat sistematic orice tentativă de transparență şi publicare integrală a acestor contracte. Constant au votat împotriva adevărului.

Astăzi se vede rezultatul: România și românii plătesc.

Guvernul Bolojan are obligația morală și politică să facă publice aceste contracte IMEDIAT. Fără scuze și fără întârzieri! Românii trebuie să știe:

- ce s-a semnat în numele lor;

- cine a decis;

- cine răspunde.

Și mai ales: cine plătește pentru acest mare jaf din pandemie, cel mai mare caz de corupţie din istoria umanității?

Eu nu mă voi opri și voi continua demersurile pentru publicarea integrală a acestor contracte în vederea tragerii la răspundere a celor vinovați", a declarat Cristian Terheș.

Potrivit comunicatului transmis miercuri de instanța belgiană, dosarul vizează contractul semnat de Comisia Europeană cu Pfizer în mai 2021 pentru achiziția de vaccinuri anti-COVID în numele statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv România. Acordul stabilea pentru fiecare stat participant un număr precis de doze.

Pfizer a dat în judecată, la finalul anului 2023, România, Polonia și Ungaria, după ce cele trei state au refuzat să mai preia și să plătească toate dozele comandate în timpul pandemiei.

Judecătorii au arătat că nu există nereguli în procedura prin care a fost atribuit contractul și au respins argumentele invocate de partea română privind rezilierea sau modificarea obligațiilor contractuale. Instanța a stabilit că scăderea numărului de infectări și evoluția pandemiei nu justifică renunțarea la dozele comandate.

Prin urmare, tribunalul a decis că România trebuie „să preia dozele de vaccin care îi mai rămân și să plătească prețul acestora către Pfizer, respectiv 3.031.128.036,97 lei, cu TVA inclus", adică aproximativ 600 de milioane de euro.

În același dosar, Polonia a fost obligată să achite circa 1,3 miliarde de euro.