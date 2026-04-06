Europarlamentarul Cristian Terheș știe cine e vinovat după ce România a pierut în procesul vaccinurilor Covid: solicitare fermă pentru Guvernul Bolojan
Postat la: 02.04.2026 |
Europarlamentarul Cristian Terheș cere Guvernului Ilie Bolojan să publice contractele din pandemie, astfel încât românii să știe ce s-a semnat în numele lor și cine a decis unele măsuri.
Tribunalul francofon de primă instanță din Bruxelles a decis că România trebuie să plătească 600 de milioane de euro către Pfizer pentru dozele de vaccin anti-COVID pe care a refuzat să le mai preia în 2023. Hotărârea nu este definitivă.
„România a pierdut în primă instanță la un tribunal din Belgia azi, 1 aprilie 2026 (din păcate nu e păcăleală), procesul cu Pfizer, fiind obligată să plătească circa 600.000.000 euro pentru niște produs medicale care (1) nu oferă imunitate împotriva virusului COVID-19 și (2) nu au fost folosite.
Sute de milioane de euro din banii românilor vor fi aruncați pe contracte opace și decizii politice iresponsabile.
Am fost PRIMUL europarlamentar care a expus contractele-cadru dintre Comisia Europeană și companiile farmaceutice precum Pfizer și Moderna, contracte care, nici până astăzi, nu sunt publicate integral.
În urma demersurilor pe care le-am inițiat toți cetățeni Uniunii Europene au putut să afle despre demersurile netransparente din spatele acestei afaceri de foarte mare corupție. Zeci de pagini din contracte sunt înnegrite, ascunse, cenzurate.
Nici până azi cetățenii nu știu ce s-a negociat în numele lor, pe buzunarul lor și pe sănătatea lor. Nu se știu nici condițiile reale de achiziție, nici cine răspunde pentru efectele adverse.
Responsabilitatea este clară și împărțită:
1. Comisia Europeană - care, sub conducerea Ursulei von der Leyen, a negociat netransparent, în spatele ușilor închise, generând scandal cunoscut deja ca "PfizerGate".
2. Guvernul României din perioada Cîțu - care a angajat țara în achiziții masive de pretinse vaccinuri, de zeci de milioane de doze, fără o justificare reală, fără transparență și fără să țină cont de eficiența reală a acestor produse medicale", a acuzat Cristian Terheș.
„De ani de zile cer din Parlamentul European publicarea integrală a acestor contracte semnate de Ursula von der Leyen. De ani de zile, grupurile politice dominante - PPE, S&D, Renew - au blocat sistematic orice tentativă de transparență şi publicare integrală a acestor contracte. Constant au votat împotriva adevărului.
Astăzi se vede rezultatul: România și românii plătesc.
Guvernul Bolojan are obligația morală și politică să facă publice aceste contracte IMEDIAT. Fără scuze și fără întârzieri! Românii trebuie să știe:
- ce s-a semnat în numele lor;
- cine a decis;
- cine răspunde.
Și mai ales: cine plătește pentru acest mare jaf din pandemie, cel mai mare caz de corupţie din istoria umanității?
Eu nu mă voi opri și voi continua demersurile pentru publicarea integrală a acestor contracte în vederea tragerii la răspundere a celor vinovați", a declarat Cristian Terheș.
Potrivit comunicatului transmis miercuri de instanța belgiană, dosarul vizează contractul semnat de Comisia Europeană cu Pfizer în mai 2021 pentru achiziția de vaccinuri anti-COVID în numele statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv România. Acordul stabilea pentru fiecare stat participant un număr precis de doze.
Pfizer a dat în judecată, la finalul anului 2023, România, Polonia și Ungaria, după ce cele trei state au refuzat să mai preia și să plătească toate dozele comandate în timpul pandemiei.
Judecătorii au arătat că nu există nereguli în procedura prin care a fost atribuit contractul și au respins argumentele invocate de partea română privind rezilierea sau modificarea obligațiilor contractuale. Instanța a stabilit că scăderea numărului de infectări și evoluția pandemiei nu justifică renunțarea la dozele comandate.
Prin urmare, tribunalul a decis că România trebuie „să preia dozele de vaccin care îi mai rămân și să plătească prețul acestora către Pfizer, respectiv 3.031.128.036,97 lei, cu TVA inclus", adică aproximativ 600 de milioane de euro.
În același dosar, Polonia a fost obligată să achite circa 1,3 miliarde de euro.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Daniel Florea preia PUSL București și promite „curățenie" în administrația Capitalei
Organizația București a Partidului Umanist Social Liberal intra intr-o noua etapa politica, dupa ce Daniel Florea a fost ...
-
PSD a decis să nu mai continue guvernarea cu Ilie Bolojan: Social-democrații iau în calcul susținerea unei moțiuni de cenzură. Userizarea PNL continuă neabătut
Conducerea PSD a luat decizia de principiu ca nu mai poate continua guvernarea alaturi de premierul Ilie Bolojan, au dec ...
-
Azi aflăm dacă Șoșoacă e întreagă la cap! Procurorii Parchetului General vor expertiză psihiatrică fiindcă a negat Holocaustul
Europarlamentarul SOS Romania Diana Șoșoaca a fost chemata la Parchetul General, ca sa fie expertizata psihiatric. Procu ...
-
Avertismentul ministrului Finanțelor Alexandru Nazare: „Urmează etapa decisivă - execuția responsabilă"
Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, afirma ca bugetul intra in vigoare, fiind publicat in Monitorul Oficial, dar acu ...
-
Rareș Bogdan explică de ce a votat înăsprirea regulilor privind migrația în UE: "Este exact ce își doresc cetățenii"
Europarlamentarul Rareș Bogdan explica de ce a votat inasprirea politicilor privind migrația din UE. Migranții ilegali v ...
-
Diana Șoșoacă răstoarnă ironia lui CTP despre „inviolabilitatea" ei: „Sunteți irefutabil!"
Dupa ce jurnalistul Cristian Tudor Popescu a numit-o pe Diana Șoșoaca „singura femeie inviolabila", politiciana i- ...
-
Diana Șoșoacă cere ieșirea României din UE de la tribuna Parlamentului European
Din plenul Parlamentului European, Diana Șoșoaca cere, in numele „majoritații romanilor", ieșirea Romaniei din Uni ...
-
Ce spune Mirabela Grădinaru despre controversa titlului de "Primă Doamnă" iscată în România după plecarea sa în SUA
Mirabela Gradinaru susține ca implicarea sa civica va ramane o constanta, indiferent de statutul oficial, afirmand ca va ...
-
Călin Georgescu face declarații controversate: "Sunt forțe care vor eliminarea mea fizică"
Calin Georgescu a facut miercuri seara o serie de declarații controversate, susținand ca exista „forțe din Europa ...
-
Parlamentul a adoptat „Legea femicidului". Pedepse până la închisoare pe viață pentru crimele motivate de gen
Parlamentul Romaniei a adoptat legea privind prevenirea și combaterea femicidului, un act normativ care introduce pentru ...
-
Se refac jocurile de putere pentru o nouă coaliție fără PSD: Ilie Bolojan vrea să construiască o majoritate PNL cu AUR
Ce pare, la prima vedere, o noua criza politica intre partidele aflate la guvernare, care nu s-au ințeles perfect inca d ...
-
Mirabela Grădinaru, pe scena internațională alături de Melania Trump: apel pentru educația digitală a copiilor
Partenera presedintelui Nicusor Dan, Mirabela Gradinaru, care se afla in vizita oficiala in SUA la invitatia Primei Doam ...
-
PSD pregătește ieșirea din coaliție. Ce scenarii iau în calcul social-democrații și ce ultimatul au dat liberalii (stenograme)
Criza politica de la varful puterii pare sa fi intrat intr-o faza ireversibila, dupa ce semnalele venite din interiorul ...
-
Surse: Bolojan și Simion au bătut palma în culise. AUR ar susține Guvernul în Parlament
Președintele AUR, George Simion, ar fi avut, saptamana trecuta, o intalnire cu liderul liberal Ilie Bolojan, in urma car ...
-
Zeci de mii de români s-au solidarizat cu mesajul transmis coaliției de guvernare de Ramona Ioana Bruynseels
Prezenta la dezbaterea și votul pe buget, dupa o saptamana de discuții și tensiuni in Comisia pentru Buget-Finanțe, Ramo ...
-
Soarta lui George Simion a fost deja pecetluită. Un europarlamentar știe ce se va întâmpla cu liderul AUR în viitorul apropiat: „E pe cale de a ieşi din acest joc"
Invitat in cadrul unei emisiuni TV, europarlamentarul Serban Dimitrie Sturdza, fost membru fondator AUR, a facut cateva ...
-
Ilie Bolojan joacă cu mandatul pe masă: Vrea să demisioneze, dar are opoziție puternică inclusiv în PNL
Situația din coaliția de guvernare este una cu adevarat exploziva, iar tensiunile aparute la construirea Legii bugetului ...
-
Ministrul Finanțelor, îngrijorat de „creșterile spectaculoase" ale prețurilor carburanților
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat marți, 17 martie, ca „stocurile pe care le au producatorii și d ...
-
Călin Georgescu a cerut amânarea procesului de propagandă legionară. A citat din Nicolae Iorga, asasinat chiar de membrii Gărzii de Fier
Ședința de marți, privind dosarul in care Calin Georgescu a fost trimis in judecata pentru propaganda legionara, nu a du ...
-
PSD extremă-urgență: Planul de la Vila Lac pentru debarcarea lui Bolojan
Liderii PSD fac primul pas spre indepartarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului. Sorin Grindeanu i-a convocat pe pr ...
-
A fost publicat proiectul bugetului de stat pentru 2026. Ministrul Nazare indică principalele domenii care vor primi bani
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2026 a fost publicat, in vederea dezbaterii publice, a anunțat, in dupa-amiaza ...
-
Nu scăpăm de ăștia, ca de râie: "Nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă nu ieşim de la guvernare!"
Uniunea Salvați Romania nu intenționeaza sa paraseasca actuala coaliție de guvernare, chiar daca PSD ar dori o schimbare ...
-
I se cere lui Victor Ponta să explice din ce bani și-a cumpărat apartamentele din Dubai și Istanbul: „Valoare cumulată de 1 milion de euro"
Filologul Adrian Papahagi intervine in controversa legata de faptul ca fiica lui Victor Ponta ar fi fost impiedicata sa ...
-
Scandalul "Fiica lui Ponta" - Clotilde Armand, reacție după declarațiile Dacianei Sârbu: „Să dovedească public. Cu probe. Nu cu lacrimi în prime time"
Scandalul legat de refuzul repatrierii prioritare a fiicei fostului premier Victor Ponta și a fostei europarlamentare Da ...
-
Miruță e atât de prost că bubuie. Analiza ministrului Apărării: "Iranul evită statele NATO", zice el. În realitate e fix pe dos - celulele teroriste amenință Europa, SUA si Canada
Conflictul din Orientul Mijlociu ramane, in acest moment, limitat la un nivel regional, iar statele membre NATO nu sunt ...
-
Ce crede Călin Georgescu despre războiul isralo-american cu Iranul și daca România e în pericol
Calin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, s-a prezentat, marți, din nou la Poliția din Buftea pentru a semna co ...
-
Cică Georgescu și-a făcut partid. Rămâne să vedem dacă pe ăsta îl recunoaște. Nume cu greutate dintre fondatorii „România Românilor" spun că "Voievodul" o să confirme
Tribunalul București a admis, luni, cererea de inregistrare a formațiunii politice „Romania Romanilor" și a dispus ...
-
Stenograme din ședința PSD - Grindeanu, despre partenerii de guvernare: „Au așteptat 6-7 luni să intre România în recesiune?"
Tensiunile din interiorul coaliției de guvernare s-au amplificat luni, dupa ședința conducerii PSD, in care Biroul Perma ...
-
Ministrul Finanțelor anunță că ianuarie e prima lună cu excedent bugetar
Gura de oxigen pentru Romania, in prima luna a anului 2026. "Prima luna cu excedent bugetar din 2019: o noua confirmare ...
-
AEP a sesizat Parchetul General în privința finanțării campaniei electorale a lui Nicușor Dan. Sunt suspiciuni majore despre deconturi și surse
Un document oficial, semnat de președintele Autoritatea Electorala Permanenta, Adrian Țuțuianu (PSD), arata ca instituți ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu