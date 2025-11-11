Carmen Uscatu, acuzații grave după ce a dezvăluit incompatibilitatea Oanei Gheorghiu: "Sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public"

Carmen Uscatu, co-fondatoarea Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă", a revenit marți seară, 11 noiembrie, cu noi declarații după ce a vorbit despre incompatibilitatea fostei colege Oana Gheorghiu, care este acum și vicepremier și face parte și din Asociația Dăruiește Viață.

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Carmen Uscatu acuză faptul că, de când a vorbit despre incompatibilitatea Oanei Gheorghiu este "supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public".

"Tot ce am facut în Daruieste Viata a fost public. Acum, sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public despre momentul în care ne aflăm, deși mai mult ca oricând avem nevoie de curaj, claritate și transparență.

Am promis un spital. L-am făcut. Am rămas mereu consecventă și loială acestei misiuni a Asociației Dăruiește Viață", a scris Uscatu pe rețeaua de socializare.

În continuare, co-fondatoarea Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă" se plânge din nou de faptul că ONG-ul său se confruntă "cu o situație fără precedent în România" din cauza rolurilor pe care noul vicepremier numit de Ilie Bolojan le îndeplinește simultan.

"Acum suntem o organizație non-guvernamentală confruntată cu o situație fără precedent în România: o incompatibilitate de roluri pe care Oana le indeplineste simultan, ca membru în organizația non-guvernamentală Dăruieste Viață și membru în Guvernul Romaniei.

Despre acest adevăr am vorbit transparent în ultimele zile, înfruntând ostilitatea din jurul nostru", mai scrie Carmen Uscatu pe Facebook.

În finalul postării, susține că Oana Gheorghiu va fi cel mai bun vicepremier al României, dar speră că ea va avea "înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației Dăruiește Viată" din care a făcut parte până de curând.

"Oana va fi cel mai bun Viceprim-Ministru al României. Dar, în același timp, sper să aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației noastre. Dăruiește Viată trebuie să rămână o asociație independentă și o voce legitimă în societatea civilă, o organizație complet decuplată de exercitarea puterii pe care ea a ales-o", a conchis Uscatu.