Unde duce politica de tip bielă-manivelă a PNL cu USR: Dezastrul de proporții al României. Deja am pierdut o mare parte din fondurile PNRR și mai urmează
Postat la: 27.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
România, care se luptă să majoreze veniturile la buget și să își reducă deficitul bugetar excesiv și datoria publică în creștere, a pierdut definitiv 7 miliarde de euro săptămâna aceasta - fonduri care erau prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNNR).
Comisia Europeană a aprobat o versiune revizuită a PNRR, cu o nouă valoare pentru granturi și împrumuturi și modificări ale unor etape cheie, a anunțat ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pâslaru, într-o conferință de presă. Noua valoare a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este de 21,41 miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi - Comisia Europeană prevăzuse anterior peste 28 de miliarde de euro pentru România. Din această sumă, granturile reprezintă 13,57 miliarde de euro, iar împrumuturile 7,84 miliarde de euro.
România a pierdut 7 miliarde de euro în cadrul PNRR și va trebui să depună eforturi enorme până în august 2026 pentru a evita pierderea fondurilor rămase. Astfel, va trebui să implementeze proiecte și reforme în valoare de 10 miliarde de euro într-o perioadă de patru ori mai scurtă decât cea pe care a avut-o până acum, și anume din 2021. În raportul privind primele 100 de zile de guvernare de la începutul lunii octombrie, premierul Ilie Bolojan a recunoscut că țara a fost în pragul insolvenței.
Întârzierile în implementarea reformelor au dus până acum la blocarea a aproape 900 de milioane de euro din a treia tranșă de fonduri din cadrul PNRR, amintește presa românească. Pentru a depăși impasul, guvernul trebuie să finalizeze până cel târziu în noiembrie nu doar reforma pensiilor speciale, ci și reforma numirii șefilor companiilor energetice de stat și a Agenției de Monitorizare și Evaluare a Performanței Întreprinderilor Publice pe baza unor criterii clare și profesionale, scrie BTA.
În același timp, instituțiile financiare internaționale și agențiile de rating nu oferă previziuni foarte optimiste privind economia românească. Fondul Monetar Internațional și-a revizuit prognoza privind creșterea economică a României în acest an, reducând-o la 1% față de prognoza de creștere de 1,6% din aprilie. Agenția de rating Fitch și-a revizuit în sus prognoza privind deficitul bugetar pentru anul în curs și se așteaptă ca acesta să se ridice la 8,5% din PIB. Potrivit Fitch, dificultățile în reducerea deficitului se datorează presiunii asupra cheltuielilor sociale, costurilor mai mari ale creditării și creșterii economice lente.
Guvernul Bolojan a impus două pachete de austeritate pentru a consolida finanțele publice, dar s-a confruntat cu nemulțumirea publică, proteste și alte obstacole. La începutul săptămânii, Curtea Constituțională a respins planul guvernului de reformare a pensiilor din sistemul judiciar și de creștere a vârstei de pensionare pentru judecători și magistrați. Măsura valorează 231 de milioane de euro și este inclusă în PNRR. În ziua în care legea a fost respinsă, s-a vorbit chiar și despre demisia prim-ministrului.
