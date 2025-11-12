Sateliți dispăruți, profesori sancționați: PUSL cere oprirea abuzurilor și transparență totală în cheltuirea banilor publici!

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) continuă să aducă în atenția opiniei publice nereguli grave la vârful Educației și al cercetării românești. Într-o conferință de presă organizată la București, reprezentanții partidului au vorbit despre sateliți care au dispărut fără urmă, dar și despre profesori eliminați abuziv din funcții.

„România plătește milioane de euro pentru proiecte spațiale fără justificare, în timp ce oameni corecți sunt îndepărtați din universități pentru că nu au spate politic", a declarat Lavinia Șandru, purtătorul de cuvânt al PUSL.

Lucian Georgescu, fost rector al Universității „Dunărea de Jos" din Galați, a explicat cum Agenția Spațială Română (ROSA) a gestionat sume uriașe fără hotărâri de guvern clare și fără rapoarte publice:

„România plătește între 10 și 12 milioane de euro anual pentru proiecte care nu pot fi verificate. Există sateliți cumpărați care nu mai pot fi localizați. Este o situație absurdă și scandalos de periculoasă pentru imaginea țării."

La rândul său, Ramona Lile, fost rector al Universității „Aurel Vlaicu" din Arad, a vorbit despre abuzurile din sistemul universitar, arătând cum lipsa de sprijin politic a devenit o formă de pedeapsă:

„Mi s-a spus că pentru mine nu a vorbit nimeni. Așa se conduce azi: cine nu este aliniat politic, e înlăturat. Este o rușine pentru educația românească."

PUSL cere transparență totală în cheltuirea banilor publici și anchete oficiale privind activitatea Agenției Spațiale Române și a Ministerului Educației. „Nu e vorba doar despre sateliți dispăruți - e vorba despre o țară întreagă pierdută în abuzuri și indiferență. PUSL nu va tăcea", a conchis Lavinia Șandru.