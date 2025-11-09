Iar ne stoarce de bani - Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE"
Postat la: 09.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a avut o „convorbire productivă" cu președintele României, Nicușor Dan, în care a fost abordată situația de securitate regională, cooperarea în domeniul apărării și perspectivele economice și tehnologice ale parteneriatului bilateral.
Într-o postare pe platforma X (fostul Twitter), Zelenski a menționat că l-a informat pe șeful statului român despre intensificarea atacurilor rusești și despre impasul diplomatic în care se află Moscova. „Rusia continuă să respingă diplomația, iar noi am discutat ce pași comuni ar putea ajuta la readucerea rușilor la realitate", a scris președintele ucrainean.
În același mesaj, Zelenski a precizat că a vorbit cu Nicușor Dan despre „asistență suplimentară pentru apărarea Ucrainei" și despre nevoia consolidării apărării antiaeriene. Un punct important al dialogului a fost cooperarea în domeniul industriei de apărare, inclusiv „sistemele pe care Ucraina este pregătită să le exporte în România" și proiectele ce pot fi derulate în comun „în cadrul instrumentului SAFE". Programul SAFE (Strategic Aid and Funding for Europe) este mecanismul Uniunii Europene destinat dezvoltării capacităților industriale de apărare și finanțării proiectelor comune între statele membre și partenerii lor. Kievul privește cu interes posibilitatea de a atrage fonduri europene prin cooperări bilaterale, iar România, ca stat membru NATO și UE, devine un partener-cheie în acest context.
Convorbirea a fost confirmată și de Administrația Prezidențială de la București, care a preluat mesajul transmis de Nicușor Dan pe rețelele sociale. „Ucraina trebuie să câștige războiul - pentru securitatea Europei și pentru valorile democratice pe care le împărtășim", a scris președintele României. El a precizat că a discutat cu Zelenski despre „situația de securitate, eforturile pentru o pace durabilă și justă" și despre „instituirea unui parteneriat strategic între România și Ucraina", care să aibă o agendă „pragmatică, orientată spre viitor și sustenabilă".
Zelenski a mai anunțat că l-a invitat pe Nicușor Dan să efectueze o vizită oficială în Ucraina, iar echipele celor două administrații vor lucra pentru ca deplasarea să aibă „rezultate practice". Aceasta ar urma să fie prima întâlnire la nivel de șefi de stat între București și Kiev de la alegerea lui Nicușor Dan în funcția de președinte. În contextul în care România devine un posibil beneficiar indirect al proiectelor de producție și achiziție de tehnică militară prin programul SAFE, cooperarea cu Ucraina capătă și o dimensiune economică. Kievul, confruntat cu nevoia de a-și menține fluxurile de producție și export ale industriei sale de apărare, vede în România o poartă spre piața europeană și un aliat dispus să sprijine atât efortul de război, cât și reconstrucția post-conflict.
