Totul despre racheta roz, arma cu care ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin
Postat la: 23.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Ucraina a dezvoltat o rachetă de croazieră, numită neoficial "Flamingo roz", despre care se spune că ar fi destinată, printre altele, țintirii lui Vladimir Putin. Această rachetă, produsă pe teritoriul ucrainean, dispune de un focos impresionant de 1200 de kilograme și poate atinge o rază de acțiune de până la trei mii de kilometri. Noul model este rezultatul muncii unei companii ucrainene de mici dimensiuni și beneficiază de sprijin financiar extern, fiind susținut printr-o campanie de strângere de fonduri inițiată în Cehia.
Racheta roz are pe lateral un desen cu un flamingo din desene animate. Aceasta a fost creată ca parte a unei inițiative cu sloganul "Un cadou pentru Vladimir Putin." Potrivit datelor, peste opt mii de donatori au contribuit la strângerea celor cinci sute de mii de euro necesari în mai puțin de 48 de ore. Rachetele FP-5 sunt considerate o alternativă mai ieftină la rachetele de croazieră Tomahawk americane.
Cu o rază de acțiune de 3.000 de kilometri față de 1.500 a Tomahawk, o greutate a focoasei de 1.100 de kilograme comparativ cu 500 și o viteză maximă de 950 km/h, arma dezvoltată de Ucraina se prezintă ca un proiect ambițios. Armata ucraineană a testat Flamingo de nouă ori în cadrul unor „operațiuni reale", iar Volodimir Zelenski a descris-o drept „cea mai puternică" rachetă fabricată vreodată de țara sa.
Un alt element care atrage atenția este prețul. Flamingo are un cost unitar de aproximativ 500.000 de dolari, mult sub Tomahawk, estimat la aproape 2 milioane. Propulsia se bazează pe o rachetă sovietică și un motor turboreactor, asamblat din componente recuperate din fier vechi. Lungimea de 6 metri și designul său au fost realizate ignorând reglementările NATO.
„Când cineva îți îndreaptă o armă spre tâmplă, nu te gândești la standarde, ci doar: trebuie să funcționeze. Nu ne-a interesat respectarea standardelor NATO. Singurul lucru care conta era eficacitatea armelor noastre pe teren, nu birocrația. Asta ne-a permis să proiectăm o armă remarcabil de eficientă", a explicat Ina Tereh, directorul tehnic de la Fire Point. Cel mai mare avantaj al rachetei Flamingo este controlul total de către forțele ucrainene. „Kievul poate trage cu racheta Flamingo spre orice țintă. Nu este limitată de ceea ce aliații Ucrainei spun că poate - sau nu poate - face atunci când luptă împotriva forțelor de invazie rusești", notează The Independent.
Kyiv Independent ridica însă o întrebare: „este Flamingo prea frumos ca să fie adevărat?". Specialiștii consideră că dezvoltarea unei rachete de croazieră atât de sofisticate ar necesita între 10 și 20 de ani. Fire Point, o companie necunoscută înainte de război și activă anterior în industria de casting pentru filme, a reușit să finalizeze proiectul în doar doi ani. În timp ce Tomahawk-ul american are deja un istoric de aproape 2.000 de utilizări în luptă, Flamingo trebuie să demonstreze că poate concura la același nivel.
Utilitatea reală a rachetei va depinde de capacitatea Fire Point de a o produce pe scară largă. Compania afirmă că fabrică în prezent 50 de unități pe lună și își propune să ajungă la peste 200 până la sfârșitul anului 2025. Statul Major al Ucrainei a publicat joi imagini cu patru rachete Flamingo lansate într-un atac asupra Rusiei. În noaptea și dimineața de 13 noiembrie, armata ucraineană a difuzat un videoclip cu aceste lansări. Una dintre rachete a fost doborâtă de apărarea aeriană rusă deasupra orașului Oriol, iar celelalte și-au atins țintele.
Potrivit Statului Major General, au fost lovite obiective din Crimeea și din partea ocupată a regiunii Zaporoje: un depozit de petrol, facilități pentru drone, o zonă de parcare pentru elicoptere și poziții de apărare aeriană. Nexta a relatat că unele dintre rachete și drone au vizat și obiective din Rusia, iar pagubele sunt încă evaluate.
