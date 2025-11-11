Avocata Ingrid Mocanu despre neo-marxistii de la USR: "Vor să acapareze Înalta Curte și să-și schimbe procurorii!"

Avocata Ingrid Mocanu, fost vicepreşedinte ANPR şi fost director în cadrul Ministerului Justiţiei, a publicat marți, 11 noiembrie 2025, un mesaj dur pe rețelele sociale, în care acuză formațiunea USR și grupările civice asociate mișcării #rezist că ar urmări o campanie concertată de preluare a controlului asupra sistemului judiciar.

Declarațiile vin în contextul în care mai multe organizații civice și grupuri de magistrați au anunțat un protest în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), ca reacție la nemulțumirile legate de activitatea actualei conduceri, condusă de judecătoarea Lia Savonea. În postarea sa, Ingrid Mocanu afirmă că protestul anunțat ar fi, în realitate, parte dintr-un plan politic mai amplu: înlăturarea judecătoarei Lia Savonea de la conducerea Înaltei Curți și, ulterior, schimbarea procurorilor-șefi din marile parchete - Parchetul General, DNA și DIICOT.

„Azi ies să demită ei un președinte de instanță desemnat legal, independent, care își face treaba foarte bine și și-a făcut-o și la CSM", a scris Mocanu. „Din mișcarea ‘Corupția ucide' s-a născut un partid, USR, care a acaparat securistic puterea. Acum, după ce au subjugat toate partidele - PNL, PSD și UDMR - vor să pună labele pe toată justiția." Avocata susține că acțiunile civice și mediatico-politice împotriva Lia Savonea ar reprezenta o continuare a strategiei de influențare a instituțiilor independente.

„În primăvară, vor schimba procurorii cu niște slugi ale lor, iar acum au prins momentul să acapareze și Înalta Curte", a mai spus Ingrid Mocanu, care a îndemnat simpatizanții „să nu se lase manipulați" și să „rămână fermi în protejarea independenței justiției". Mesajul avocatei vine în contextul tensiunilor tot mai vizibile din interiorul sistemului judiciar, între taberele care acuză influența politică asupra magistraților și cele care reclamă lipsa de reforme reale.

Judecătoarea Lia Savonea, fost membru CSM și președinte al Înaltei Curți din 2023, este o figură controversată - criticată de organizațiile civice pentru poziții considerate conservatoare și apropiate de PSD, dar susținută de o parte a corpului magistraților pentru insistența pe independența sistemului față de presiunea publică și politică. Protestul anunțat de grupările civice ar urma să vizeze tocmai presupusele abuzuri administrative din cadrul ÎCCJ și modul de gestionare a sesizărilor interne privind disciplina magistraților.

În paralel, Guvernul și CSM se pregătesc pentru numirea unei noi conduceri la parchetele mari în 2026, proces care, potrivit criticilor, ar putea fi influențat politic. În finalul postării sale, Ingrid Mocanu afirmă că protestele anunțate reprezintă o formă de presiune asupra magistraților și face apel la echilibru și responsabilitate: „Trebuie să rămânem fermi în protejarea independenței justiției, să cerem răspunderea magistraților incorecți și să nu îi lăsăm să instaureze deplin diktatura. Doar justiția nu este 100% acaparată", a scris avocata.