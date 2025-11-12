Oana Gheorghiu pornește un conflict între puterile statului, iar Nicușor Dan o apără, fiind dispus sa incalce Constituția
Postat la: 12.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Declarațiile Oanei Gheorghiu, proaspăt numită în funcția de vicepremier, cu privire la pensiile magistraților, care ar fi „un fel de Caritas", au generat un scandal de proporții la vârful statului, între puterea executivă, reprezentată de Guvern și de președintele Nicușor Dan, și puterea judecătorească, în speță magistrații.
Consiliul Suprem al Magistraturii s-a arătat extrem de deranjat de declarațiile Oanei Gheorghiu și a anunțat că depune plângere penală împotriva acesteia, în contextul unei campanii ofensive de proporții pornită pe toate fronturile împotriva magistraților și a „privilegiilor acestora".
Președintele Nicușor Dan a intrat în scenă și a catalogat drept „exagerată" reacția CSM, mustrând-o totodată pe fondatoarea „Dăruiește Viață" pentru exprimarea „nefericită". Un întreg val de solidaritate pentru Oana Gheorghiu a cuprins întreaga scenă politică, precum și spațiul public, în care magistrații sunt demonizați, iar noua membră a guvernului este susținută. Totodată, acesta a afirmat că nu va semna cererea de urmărire penală pe numele Oanei Gheorghiu, dacă va fi pus în această poziție.
Șeful statului intervine direct în conflict evidențiind falia dintre cele două puteri ale statului, adâncită în ultimii ani, după o perioadă de „glorie", în care Justiția era pusă pe un piedestal. La un moment dat, Justiția a încetat să mai fie considerată „independentă" și „reformată", iar facțiunile politice care până nu demult își datorau ascensiunea asocierii cu puterea juridică și cu lupta anti-corupție, au întors armele împotriva magistraților.
În timp ce susținătorii prim-ministrului văd în acest gest o încercare de intimidare menită să frâneze reforma pensiilor speciale, magistrații susțin că își apără independența și reputația profesională și atacă prin metode proprii. Decizia CSM este interpretată în mai multe chei. Pentru unii observatori, ea reprezintă un semnal că magistrații scot arme necolocviale pentru păstrarea beneficiilor. Pentru alții, acțiunea ar fi o tentativă de intimidare la adresa unui om perceput ca apropiat de premierul care a anunțat reforme sensibile pe care nu a reușit nimeni să le finalizeze.
Acum, Justiția trebuie din nou „reformată", ca pe vremea lui Traian Băsescu, iar beneficiile care au fost introduse odată pentru consolidarea sistemului judiciar, sunt punctul sensibil al magistraților. Prin declarația sa, președintele Nicușor Dan spune că nu va contribui la o criză guvernamentală, în contextul în care o acțiune în justiție împotriva unui vicepremier abia numit va crea o criză guvernamentală. Este o bătălie politică pentru controlul Justiției și în această bătălie reprezentanți sau foști reprezentanți ai serviciilor secrete nu sunt simpli spectatori.
CSM putea doar să o „dojenească" pe Oana Gheorghiu, însă a mers mai departe de atât, evidențiind un conflict între puterea judecătorească și cea executivă, în contextul în care Guvernul Bolojan a atacat constant în ultima perioadă această breaslă a magistraților. De fapt, discuția legată de pensiile speciale ale magistraților a fost o diversiune menită să atragă atenția de la politicile de austeritate ale Guvernului Bolojan.
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că România nu îşi mai permite să mai plătească pensii speciale, considerând că sistemul actual reprezintă un fel de Caritas, iar banii destinaţi acestor pensii pot fi luaţi de la gura unui copil care se culcă flămând sau din bugetul unui spital care nu are medicamente.
„Dacă banii ăia trebuie să se ducă la ei pentru că îşi dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente, banii ăia nu se tipăresc şi vin din aer, vin de undeva. Şi poate că asta nu înţeleg oamenii: că, atunci când primeşti privilegii, ca tu să ai privilegii cineva e lăsat în urmă".
Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat ulterior că a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzațiile fiind că „a încălcat independența justiției și statutul magistraților într-un mod iresponsabil și populist". Decizia a fost luată în urma unui interviu televizat în care oficialul guvernamental a făcut afirmații considerate de CSM ca fiind un atac direct la adresa sistemului judiciar.
Președintele Nicușor Dan a comentat conflictul generat de declarația vicepremierului Oana Gheorghiu despre pensiile magistraților, considerând că reacția CSM-ului a fost exagerată.
„Cred că declarația doamnei vicepremier a fost nefericită și că reacția CSM-ului a fost mult exagerată. Nu poate fi vorba ca o opinie să constituie faptă penală. Și, în momentul în care va veni, dacă va veni cererea de avizare a urmăririi penale, eu nu o voi semna. Nu este nici pe departe o faptă penală. În momentul de față însă, există un conflict între puteri? Nu. Problema este... dar o să răspund în detaliu mâine, la conferința de presă, pentru că sigur o să continuăm subiectul ăsta", a spus Nicușor Dan marți dimineață, 11 noiembrie.
Întrebat dacă ar trebui ca Oana Gheorghiu să rămână în funcție după declarația respectivă, Nicușor Dan a răspuns: „Desigur. Toată lumea greșește, dar nu e o greșeală așa de mare."
