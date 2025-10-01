Președintele Nicușor Dan, moment în stilul lui Joe Biden: Comandantul Suprem al Fortelor Armate nu stie pe ce lume se află! VIDEO

Președintele Nicușor Dan și-a început marți vizita la Timișoara cu un moment comemorativ în Piața Victoriei, unde a depus o coroană de flori la Monumentul „Crucificării", din fața Catedralei Mitropolitane. Imaginile surprinse de presa locală arată cum, după salutul gărzii de onoare, șeful statului ezită înaintea intonării imnului României. Pentru câteva secunde, pare să părăsească locul, fiind readus pe poziție de un oficial care îi indică protocolul corect.

Incidentul, petrecut la debutul unei zile încărcate, a fost rapid distribuit online și a stârnit comentarii despre ținuta instituțională într-un cadru solemn. Potrivit relatărilor, momentul nu a întrerupt ceremonia, iar programul a continuat conform agendei anunțate.

Nicușor Dan se află la Timișoara pentru participarea la prima ediție a „Timișoara Cities Summit 2025", un forum european care aduce la aceeași masă primari și lideri urbani din peste 15 țări, cu dezbateri despre rolul orașelor în viitorul Uniunii Europene. Evenimentul a fost deschis în cursul dimineții, președintele având pe parcursul zilei discursuri și întâlniri cu reprezentanți ai mediului administrativ și economic.

Vizita la Timișoara este prezentată de organizatori ca un semnal de susținere pentru vocația europeană a orașului de pe Bega, într-un context regional în care extinderea UE și cooperarea inter-urbană revin în prim-plan. Prezența șefului statului la summit survine după anunțurile făcute săptămâna trecută privind participarea sa la lucrări și întâlniri tematice.

După momentul comemorativ de la Monumentul „Crucificării", agenda zilei cuprinde vizite instituționale și întâlniri cu autoritățile locale, între care o discuție cu primarul Dominic Fritz, precum și reuniuni cu mediul de afaceri. Programul public include și participarea la conferința „Europa la răscruce - Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun", la Cinema Timiș, urmată de o vizită la o expoziție la Muzeul Corneliu Miklosi.