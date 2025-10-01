Scandal în Parlament pe pensiile private: PSD a pierdut, doar bolnavii de cancer își iau banii integral

Scandal în Senat pe legea pensiilor private: amendamentul PSD, care permitea bolnavilor cronici să-și retragă integral banii, a fost respins. Doar pacienții oncologici rămân exceptați.

Proiectul de lege care schimbă regulile de retragere a banilor din pensiile private a aprins spiritele în Senat. Amendamentul PSD, care extindea dreptul de retragere integrală și la bolnavii cronici, a fost respins. Singura categorie exceptată rămân pacienții oncologici.

Proiectul de lege privind modul de retragere a banilor din pensiile private a ajuns luni în plenul Senatului. Textul prevede că, la pensionare, participanții vor putea retrage maximum 30% din suma acumulată sub formă de plată unică. Restul de 70% va fi plătit în tranșe lunare, pe o perioadă de maximum 8 ani.

Singura excepție o reprezintă bolnavii de cancer, care, la cerere, vor putea retrage toți banii odată. Amendamentul a fost adoptat în Comisia de Buget, Finanțe, în urma discuțiilor purtate săptămâna trecută.

În cadrul comisiei, PSD a depus un amendament care propunea ca și pacienții cu boli cronice grave - cardio-vasculare, renale sau hepatice - să poată retrage integral banii. Propunerea a stârnit discuții aprinse, mai ales din partea senatorilor AUR, care au întrebat de ce există o diferență între pacienții oncologici și cei cu alte afecțiuni grave.

Senatoarea USR Violeta Alexandru a atras atenția că „discuția centrală este legea pensiilor", iar tratamentele medicale țin de asigurările de sănătate:

„Banii pentru a-ți trata bolile nu sunt aici, nu la legea pensiilor. Pe fondul scăderii numărului de contribuabili la pilonul I, lăsați oamenii să mai aibă niște sume de bani."

Amendamentul PSD a fost respins: doar patru senatori au votat „pentru", 12 s-au abținut, iar voturi „împotrivă" nu au existat. Nici măcar senatorii PSD nu au susținut amendamentul lor.

Senatorul Petrișor Peiu (AUR) a criticat dur limitările impuse de lege: „Eu nu cred că statul știe mai bine ce să fac cu banii mei."

La rândul lor, Luca Niculescu și Violeta Alexandru au subliniat că legea este necesară pentru procesul de aderare a României la OCDE. Însă Dorin Petrea (Pace - Întâi România) a replicat:

„Acest Guvern și-a schimbat stăpânii. Nu mai preluăm recomandări de la FMI, ci de la OCDE. Nu suntem membri, dar preluăm recomandări."

Senatul este prima cameră sesizată, iar votul decizional va aparține Camerei Deputaților. Până atunci, discuțiile pe tema pensiilor private promit să rămână una dintre cele mai tensionate teme economice și politice din Parlament.