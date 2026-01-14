Statul a virat milioane către partide. PSD și AUR, marii beneficiari - cifrele oficiale AEP

Postat la: 14.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

Statul a virat milioane către partide. PSD și AUR, marii beneficiari - cifrele oficiale AEP

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a publicat miercuri situația subvențiilor acordate partidelor politice de la bugetul de stat în luna ianuarie 2026. Potrivit datelor oficiale, suma totală virată formațiunilor politice depășește 14,4 milioane de lei, cele mai mari alocări revenind Partidului Social Democrat (PSD) și Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).

Conform comunicatului transmis de AEP, subvențiile aferente lunii ianuarie 2026 au fost virate în conturile partidelor politice la data de 13 ianuarie, valoarea totală ridicându-se la 14.471.475 de lei. Autoritatea Electorală Permanentă precizează că alocarea subvențiilor se face în baza legislației privind finanțarea partidelor politice, sumele fiind calculate în funcție de rezultatele obținute la alegeri și de reprezentarea parlamentară. Clasamentul subvențiilor:

  1. Partidul Social Democrat (PSD) - 4.801.515 lei
  2. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) - 2.839.211 lei
  3. Partidul Național Liberal (PNL) - 2.614.110 lei
  4. Uniunea Salvați România (USR) - 1.855.474 lei
  5. Partidul SOS România - 1.234.237 lei
  6. Partidul Oamenilor Tineri (POT) - 994.491 lei
  7. Partidul Mișcarea Populară (PMP) - 67.932 lei
  8. Forța Dreptei - 64.505 lei
