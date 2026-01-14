Statul a virat milioane către partide. PSD și AUR, marii beneficiari - cifrele oficiale AEP

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a publicat miercuri situația subvențiilor acordate partidelor politice de la bugetul de stat în luna ianuarie 2026. Potrivit datelor oficiale, suma totală virată formațiunilor politice depășește 14,4 milioane de lei, cele mai mari alocări revenind Partidului Social Democrat (PSD) și Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).

Conform comunicatului transmis de AEP, subvențiile aferente lunii ianuarie 2026 au fost virate în conturile partidelor politice la data de 13 ianuarie, valoarea totală ridicându-se la 14.471.475 de lei. Autoritatea Electorală Permanentă precizează că alocarea subvențiilor se face în baza legislației privind finanțarea partidelor politice, sumele fiind calculate în funcție de rezultatele obținute la alegeri și de reprezentarea parlamentară. Clasamentul subvențiilor: