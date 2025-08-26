UGIR-1903: Bolojane, dă bă banii înpoi!

Confederația Națională Patronală „Uniunea Generală a Industriașilor din România - UGIR-1903", cea mai veche organizație patronală din Europa continentală, a transmis un comunicat de presă dur în care solicită Guvernului României să explice cauzele actualului deficit bugetar, modul de alocare a banilor publici și motivele pentru care sumele direcționate către Ucraina și Republica Moldova nu sunt făcute publice.

Potrivit UGIR, deficitul bugetar ar fi fost generat, în mare parte, de cheltuieli pe care organizația le consideră „nejustificate și absurde". „Vrem să știm ce procent din PIB merge către Ucraina și Republica Moldova și, mai ales, de ce este continuată această alocare bugetară ținută la secret, în condițiile actuale, în care populația României e sărăcită chiar de Guvern", se arată în comunicat.

UGIR susține că România suportă anual cheltuieli considerabile pentru a susține Ucraina și Republica Moldova, ceea ce ar contribui semnificativ la creșterea deficitului. Organizația invocă o declarație a premierului Marcel Ciolacu din 2023, care, în cadrul unui interviu, ar fi spus că „cheltuielile României, directe și indirecte, pentru Ucraina, reprezintă între 2% și 3% din PIB".

Comunicatul precizează că „oficialii europeni au apreciat că aceste cheltuieli sunt de doar 1% din PIB, dar chiar Marcel Ciolacu a recunoscut că România nu poate atinge ținta de deficit din cauza costurilor cu războiul din Ucraina". UGIR mai citează calculele analistului economic Valentin Stan, potrivit cărora „România alocă anual Ucrainei circa 3% din PIB, la care se adaugă aproximativ 2% din PIB pentru Republica Moldova".

„Numai aceste două cheltuieli nejustificate ale statului român explică un deficit bugetar de 5%", afirmă UGIR, solicitând transparență în privința sumelor exacte. UGIR acuză Guvernul că a făcut numeroase donații externe, în timp ce situația internă este critică. Organizația dă ca exemplu un transfer recent de „10 milioane de euro acordați Republicii Moldova de către Ministerul Educației", în condițiile în care „școlile din România sunt subfinanțate, iar 15.000 de cadre didactice sunt date afară din sistemul preuniversitar".

Comunicatul critică și achizițiile de autobuze școlare electrice, susținând că „sumele sunt supraevaluate, ajungând la peste 200.000 de euro bucata". „În timp ce copiii românilor abandonează școala și profesorii sunt concediați, Guvernul preferă să facă achiziții scumpe și donații în afara țării", acuză UGIR. UGIR contestă și politica fiscală actuală, acuzând Guvernul că pune presiune pe populație și mediul de afaceri. „Oricât de mult ar crește supraimpozitarea românilor, deficitul nu scade", se arată în comunicat.

Un exemplu invocat este majorarea tarifului rovinietei pentru camioane și autobuze, care ar urma să ajungă, din 2026, la 6.400 de euro, față de valoarea negociată anterior de 3.040 de euro. „Această decizie va duce la scumpiri în lanț pentru produse și servicii, afectând direct economia României și populația", avertizează UGIR.

Organizația critică, de asemenea, pierderile financiare generate de proiectele greșite ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR): „Statul român a plătit peste 2 miliarde de lei în despăgubiri, în ultimii nouă ani, ca urmare a proceselor câștigate de proprietarii expropriați. Banii românilor se duc pe corectarea erorilor de proiectare, în timp ce Guvernul preferă să taxeze mai mult, în loc să reducă risipa".

Comunicatul UGIR se încheie cu un mesaj ferm adresat premierului Ilie Bolojan: „A venit timpul ca acest Guvern să plece! Tot ceea ce face actualul Guvern distruge România. Dacă acest Guvern nu pleacă acum, pe 8 septembrie, UGIR-1903 se va alătura protestatarilor din Educație și din administrația publică, pentru a cere, împreună cu sindicatele și cu angajații, demisia Guvernului."

Organizația avertizează că actualele politici economice pot genera „un nou val de migrație masivă către vestul Europei" și chiar „depopularea accelerată a României", dacă nu se renunță la măsurile de austeritate și nu se limitează cheltuielile considerate nejustificate.