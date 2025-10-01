Ulmi s-a săturat: primarul Petre Nicolae, contestat de localnici - PUSL adună semnături pentru referendum de demitere

Nemulțumirile oamenilor din comuna Ulmi, aflată la numai 15 kilometri de București, au ajuns la un punct critic. Membrii PUSL au lansat campania de strângere a semnăturilor pentru demiterea primarului Petre Nicolae, care se află la cel de-al patrulea mandat.

Viceprimarul PUSL, Marius Duca, și consilierul local Sorin Mișcă atrag atenția că, în ciuda apropierii de Capitală, oamenii trăiesc „ca în Evul Mediu": fără canalizare, fără gaze, fără apă curentă și cu străzi lipsite de trotuare.

PUSL acuză administrația actuală de lipsă de transparență, abuzuri și dispreț față de cetățeni, acuzații confirmate și de presa locală, care a scris despre „dictatura de la Ulmi".

Simbolul eșecului administrativ este „mall-ul rural" construit din bani publici, dar rămas în paragină după ce furtuna din vară i-a distrus acoperișul. O investiție de milioane, transformată într-o ruină.

„Este revoltător ca, la 15 kilometri de Capitală, oamenii să fie condamnați să trăiască fără condiții minime de civilizație. PUSL va fi mereu de partea oamenilor din Ulmi, pentru că și ei au dreptul la respect și la un trai decent", a declarat Lavinia Șandru, purtător de cuvânt al PUSL.

Campania de semnături a început în forță, iar obiectivul declarat al PUSL este declanșarea referendumului local pentru demiterea primarului Petre Nicolae.