Petrișor Peiu trimite Curtea de Conturi peste Diana Buzoianu

Sâmbătă, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză guvernul Bolojan de „risipirea banilor publici și politizarea cheltuielilor publice", în cadrul strategiei privind biodiversitatea. Acesta solicită Curții de Conturi să verifice cheltuielile pentru redactarea proiectului de lege, conform Mediafax.

Acesta acuză că ministra Mediului, Diana Buzoianu, ar plătit firme private pentru elaborarea Strategiei privind biodiversitatea, deși dispune de o structură proprie de specialitate.

„Ministerul Mediului a plătit bani publici unui consorțiu de trei firme private pentru a scrie o Strategie pentru biodiversitate, desi în minister există o direcție pentru biodiversitate, direcție în care lucrează oameni care încasează lunar salarii tot din bani publici. Angajații ministerului sunt, se presupune, mult mai calificați decât niște firme private să scrie o strategie guvernamentală, mai ales că ei sunt sursa tuturor datelor pe care se bazează strategia respectivă", a scris, sâmbătă, pe Facebook, Petrișor Peiu.

Peiu cere Curții de Conturi să verifice cheltuielile

Peiu cere Curții de Conturi să verifice legalitatea și oportunitatea acestor cheltuieli și modul în care documentul plătit din bani publici a ajuns proiect de lege depus de Diana Buzoianu.

„Este legal ca un deputat să își însușească un document pentru care statul a plătit bani pentru a avea altă destinație?", este întrebarea ridicată de Petrișor Peiu.

Senatorul AUR acuză că strategia plătită de minister din bani publici a fost depusă ca proiect de lege de către Diana Buzoianu, „în ciuda faptului că deputatul respectiv beneficiază de o sumă de bani publici pentru funcționarea cabinetului parlamentar, sumă din care deputații își pot plăti consilieri sau pot cumpăra servicii de consultanță", acuză AUR.

Acuzațiile vin după sesizarea CCR pe legea biodiversității

Îndemnul lui Peiu pentru verificări la Curtea de Conturi, vine la doar o zi după ce AUR a trimis la CCR legea privind conservarea Biodiversității, care este obiect al unui jalon PNRR. Jalonul valorează aproape 1 miliard de euro.