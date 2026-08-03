Procurorul Claudiu Sandu despre cum șefa CAB Liana Arsenie îl scapă de dosar pe Robert Negoiță: „Favorizarea făptuitorului. În urmă cu 8-9 ani probabil se lăsa cu arestări"

Procurorul CSM Claudiu Sandu a publicat pe contul său de Facebook un mesaj extrem de critic față de șefa Curții de Apel București, judecătoarea Liana Arsenie, cea care - potrivit unei dezvăluiri G4 Media - a schimbat completul de judecată al dosarului în care primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, este judecat pentru un prejudiciu de peste 100 de milioane de euro.

Ca urmare a schimbării completului, procesul se reia de la zero după ce a fost în stare de judecată vreme de 4 ani, cu efectul intervenirii prescripției.

După ce face câteva considerații teoretice despre infracțiunea de favorizare a făptuitorului, procurorul Claudiu Sandu se întreabă dacă nu cumva gestul Lianei Arsenie s-ar încadra în tipicitatea acestei infracțiuni.

„Probabilăca în urmă cu 8-9 ani ar fi fost operate arestări într-o asemenea cauză", conchide Claudiu Sandu.

Iată postarea integrală:

FAVORIZAREA FAPTUITORULUI

Favorizarea faptuitorului este o infractiune prevazuta la art. 269 cod penal si este definita ca fiind ajutorul dat unui faptuitor ( persoana care a savarsit o infractiune) in scopul împiedicarii sau ingreunarii cercetărilor intr-o cauza penala, tragerii la răspundere penala, executării unei pedepse sau masuri privative de libertate.

Este evident ca definirea infracțiunii a avut in vedere cele trei mari faze ale unui proces penal si anume:

1. Urmărirea penală - motiv pentru care este incriminata împiedicarea sau ingreunarea cercetărilor;

2. Judecată - motiv pentru care este incriminata împiedicarea sau ingreunarea tragerii la răspundere penala, judecătorul fiind singurul abilitat de lege sa pronunțe o hotarare prin care sa aplice o pedeapsa ca urmare a săvârșirii unei infractiuni;

3. Executarea pedepsei - motiv pentru care este incriminata forma impiedicarii sau ingreunarii executarii unei pedepse sau masura privative de libertate.

Se ridica întrebarea:

Este împiedicată sau ingreunata tragerea la răspundere penala a unui infractor atunci cand, dupa mai mulți ani de proces, observând ca se apropie finalizarea cercetării judecătorești si este posibila tragerea la răspundere penală a infractorului prin pronunțarea unui pedepse, organismul abilitat ( CSM si conducerea instantei respective) refuza prelungirea delegarii unui judecator in acea cauza si, in acest fel, cu stiinta, accepta prescrierea faptelor si salvarea infractorului?

Eu cred ca este o obligație profesionala ca in cauzele importante, toate instituțiile implicate in infaptuirea justitiei sa depună eforturi maxime pentru ca acestea sa fie finalizate intr-un termen rezonabil, înainte de intervenirea prescriptiei.

Desigur ca aceasta obligație implica si obligația ca in aceste completuri de judecată sa nu fie desemnați magistrati delegati si, mai ales, atunci cand observi ca magistratul își face treaba sa nu refuzi prelungirea delegarii, mai ales cand stii care vor fi efectele unei asemenea masuri.

Probabil ca în urma cu 8-9 ani ar fi fost operate arestari intr-o asemenea cauza. Astăzi ne uitam cum infractorii scăpa iar cei vinovati de asemenea catastrofe sunt promovati si apreciați.