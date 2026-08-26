Român arestat în Spania după ce a furat un iaht de peste un milion de euro

Un român în vârstă de 52 de ani a fost arestat în Mallorca, după ce ar fi furat un iaht de lux și ar fi încercat să scape de autoritățile spaniole. Ambarcațiunea, evaluată la peste un milion de euro, a fost recuperată la finalul unei operațiuni desfășurate pe mare și din aer.

Incidentul a avut loc duminică, 23 august. Iahtul a dispărut dintr-un port din Mallorca, iar autoritățile au fost anunțate la scurt timp. Semnalul GPS al ambarcațiunii le-a permis anchetatorilor să îi stabilească poziția, deși aceasta se îndepărtase deja considerabil de țărm.

Pentru interceptarea suspectului, Garda Civilă a trimis două ambarcațiuni și un elicopter. Agenții i-ar fi cerut în repetate rânduri bărbatului să oprească, însă acesta ar fi ignorat somațiile și și-ar fi continuat deplasarea.

În timpul urmăririi, românul ar fi încercat chiar să lovească bărcile autorităților pentru a evita capturarea. În cele din urmă, echipele implicate în operațiune au reușit să îl oprească și să recupereze iahtul, potrivit Majorca Daily Bulletin.

Bărbatul a fost reținut și este cercetat pentru furt, atac asupra agenților și nesupunere față de autorități. Imaginile cu urmărirea pe mare au circulat rapid în mediul online, unde au generat numeroase reacții.