Panică pe străzile din Rusia. Armata folosește metode din ce în ce mai agresive pentru a recruta bărbați pentru războiul cu Ucraina

Teama de o nouă mobilizare forțată crește de la o zi la alta în Rusia, pe fondul unor informații tot mai dese despre tactici violente de recrutare. Se pare că armata rusă folosește metode din ce în ce mai agresive pentru a aduna soldați de pe străzi, în timp ce Kremlinul pregătește o ofensivă masivă de iarnă împotriva Ucrainei.

Din cauza bolii sale, Sasha, în vârstă de 26 de ani, din Orenburg, un oraș din Rusia situat aproape de granița cu Kazahstanul, deține un carnet militar de categoria V, ceea ce, în circumstanțe normale, îl face inapt pentru serviciul militar.

Dar nu și în timp de război.

Chiar înainte de declararea mobilizării parțiale în 2022, el s-a gândit să plece în Kazahstan. Dar, în timp ce aștepta autobuzul, a intrat în vorbă cu cea care urma să-i devină iubită.

Când s-au întors împreună, au decis să renunțe la această măsură drastică.

În ultimul an, însă, au devenit din ce în ce mai anxioși.

„De la jumătatea anului 2025, eu și iubita mea ne confruntăm cu o deteriorare gravă a sănătății mintale. Mergem la psihiatri și luăm antidepresive", a declarat Sasha pentru Al Jazeera.

El a cerut să fie identificat doar după prenume, pentru a-și proteja anonimatul.

„Nu ies din casă decât dacă este urgent și încerc să nu rămân niciodată singur. Port cu mine spray cu piper pentru a mă proteja împotriva agresiunilor, în cazul în care se întâmplă ceva, cum s-a întâmplat în Penza."

Începând din iunie, au existat rapoarte privind tentative de recrutare forțată în Penza, la 625 km (388 mile) sud-est de Moscova.

Imagini recente distribuite pe rețelele sociale au arătat persoane îmbrăcate în haine civile încercând să-i forțeze pe bărbații apți de luptă să urce în vehicule pentru a-i duce la centrul de recrutare, în timp ce femei plângând încercau să intervină - o situație care amintește de scene similare din Ucraina, scrie aljazeera.com.

Se pare că potențialii recruți au fost, de asemenea, chemați la secțiile de poliție sub pretexte birocratice, apoi bătuți sau amenințați - de exemplu, prin plantarea de droguri ilegale asupra lor, pentru a-i determina să semneze un contract militar.

Autoritățile locale neagă aceste informații, susținând că sunt abordați doar bărbații care încearcă să se sustragă de la recrutare și care au fost deja mobilizați. De asemenea, au acuzat locuitorii care au distribuit imagini cu aceste razii că răspândesc dezinformare.

Deși raziile din Penza au atras atenția în ultima vreme, autoritățile locale din întreaga Rusie sunt acuzate de ceva timp că folosesc metode coercitive.

„În octombrie 2022, un prieten a fost oprit noaptea de poliția militară", a spus Sasha. „S-au prezentat ca fiind civili și nu au arătat niciun act de identitate. I-au cerut pașaportul sau cartea de identitate militară și i-au cerut să îi însoțească. Prietenul meu a fugit."

Cine sunt țintele ușoare ale recrutorilor: șantaj, droguri plantate și amenințări cu închisoarea

Potrivit lui Mikhail Liberov, de la grupul de apărare a drepturilor recruților „School of the Conscript", recrutorii militari selectează „țintele potrivite care, dintr-un motiv sau altul, sunt vulnerabile la seducție, înșelăciune, șantaj sau pur și simplu nu sunt conștiente de acțiunile lor".

El a spus că acest grup include dependenți de droguri, alcoolici, persoane cu probleme psihice, cei cu datorii mari și migranți „care nu vorbesc limba rusă sau abia înțeleg ce este scris, și care, de asemenea, se tem de deportare".

Sunt abordați și bărbați cu vârsta peste 35 de ani, iar unii dintre ei sunt „dispuși să-și riște viața și pe cea a altora pentru bani mulți și șansa de a deveni «eroi»".

„Apoi vine amenințarea cu închisoarea: un bărbat arestat pentru huliganism minor ar putea fi intimidat de ideea că, să zicem, «O să-ți plantăm droguri și o să te băgăm la închisoare pentru 12 ani», iar mulți acceptă să semneze contracte."

Oleg Ignatov, analist principal pentru Rusia la International Crisis Group, a afirmat că recentele razii din Penza sunt probabil cazuri izolate în care autoritățile locale încearcă să-și îndeplinească cotele de recrutare, mai degrabă decât un efort sistemic la nivel național.

Pregătiri pentru o nouă ofensivă de iarnă: pierderi uriașe pe front și scăderea numărului de voluntari

Aceste noi incidente de recrutare au loc pe fondul zvonurilor privind un efort de mobilizare și o ofensivă rusă preconizată în această iarnă, care va implica probabil intensificarea atacurilor asupra infrastructurii energetice ucrainene.

„Am acceptat deja că mobilizarea va avea loc oricum, cu excepția cazului în care se întâmplă ceva care îl obligă pe (președintele rus Vladimir) Putin să pună capăt războiului din Ucraina", a spus Liberov, care consideră că Rusia își va pregăti trupele în decurs de un an.

„Activiștii pentru drepturile omului pornesc deja de la premisa că mobilizarea va avea loc în această toamnă", a adăugat el.

În septembrie 2022, Putin a semnat un decret care permitea mobilizarea parțială. Temându-se de mobilizare, mii de bărbați au fugit în țările vecine. Dar acel efort de mobilizare s-a încheiat efectiv două luni mai târziu.

De atunci, Rusia a reușit să-și completeze rândurile prin înrolarea deținuților, precum și prin promisiunea unor plăți generoase.

Cu toate acestea, rezerva de recruți se diminuează.

Potrivit site-ului independent de știri rus IStories, numărul persoanelor care semnează voluntar contracte militare s-a înjumătățit până la sfârșitul anului 2025. Cei care se înrolează provin în proporție disproporționată din păturile defavorizate ale societății.

„Războiul prelungit cu Ucraina, numărul mare de soldați căzuți la datorie și degradarea economiei ruse îi demotivează pe oameni să participe la o astfel de aventură în numele lui Putin", a spus Liberov.

În Rusia, cifrele oficiale privind victimele nu sunt făcute publice.

Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington, DC, estimează că numărul morților din rândul forțelor ruse de la invazia Ucrainei, la începutul anului 2022, se ridică la aproape 450.000.

Mărturiile celor care refuză să lupte: fuga, hiding-ul și opțiunea serviciului civil

Între timp, decretul de mobilizare din 2022 rămâne în vigoare, iar ofensiva rusă în Ucraina stagnează. Războiul se simte acum și acasă, pe măsură ce dronele ucrainene lovesc adânc în teritoriul rus.

„Trăiesc o singură dată. Nu am de gând să-mi sacrific viața pentru dorințele altcuiva și voi lupta până la capăt", a spus Sasha. „Viața omenească este neprețuită și trebuie să te agăți de ea până la sfârșit."

Vladimir din Ulan-Ude, care a mai servit anterior ca recrut și este, prin urmare, eligibil pentru mobilizare, a declarat că are o „atitudine în general negativă" față de războiul Rusiei în Ucraina.

„Mă pregătesc pentru o eventuală recrutare. În cazul unei escaladări a conflictului, voi insista să fac serviciul civil alternativ", a spus bărbatul de 35 de ani, care a cerut să nu i se dezvăluie numele de familie din teama de represalii. „Nu aș vria să părăsesc țara."

Conform Constituției ruse, se poate solicita serviciul civil alternativ atunci când „convingerile sau credințele religioase contrazic serviciul militar".

Recruții pot presta serviciul fie timp de 21 de luni într-o organizație „subordonată organelor puterii executive", ocupând adesea posturi de asistenți medicali, îngrijitori sau poștași, fie timp de 18 luni într-o fabrică din industria de apărare. Potrivit Ministerului Apărării, aproximativ 2.000 de persoane solicită serviciul civil alternativ în fiecare an, aproximativ jumătate dintre acestea primind aprobarea.

Zvonuri confirmate de la nivel înalt: Rusia se confruntă cu lipsa soldaților calificați

La începutul acestei veri, președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy a afirmat că Kremlinul se pregătea în secret pentru o mobilizare în masă - o afirmație susținută de rapoarte din presa independentă rusă.

În iunie, deputatul Andrey Gurulev, din partidul de guvernământ „Rusia Unită", a scris pe Telegram că „se discută intens în prezent, atât în culise, cât și la nivel înalt, despre necesitatea unei noi mobilizări la scară largă".

Însă extinderea armatei este costisitoare în condițiile în care bugetele sunt sub presiune, iar un aflux masiv de recruți nu rezolvă problema lipsei de ofițeri experimentați și de specialiști pregătiți.

„Aș spune că problemele Rusiei în acest moment țin mai puțin de cantitate și mai mult de calitatea recruților", a declarat Ignatov, de la Crisis Group.

„Rușii au nevoie de soldați mai calificați, capabili să opereze drone și sisteme moderne de război. Și în acest sens, ei se confruntă cu mai multe probleme decât ucrainenii.

„Dar dacă acest război continuă, desigur, putem presupune că (mobilizarea) ar putea avea loc.".