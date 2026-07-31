Victor Ponta dezvăluie că Alexandru Nazare a obținut pe persoană fizică păstrarea rating-ului de țară și lansează un avertisment: Acel cineva este fie naiv, fie imbecil

Fostul premier Victor Ponta susține că ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a reușit să convingă agenția Fitch să nu retrogradeze România la Junk. Ponta lansează un avertisment și spune că țara noastră are nevoie urgentă de un guvern.

"Știu, din surse foarte credibile, că raportul inițial al agenției Fitch era, oarecum firesc, ca România să fie retrogradată în categoria „junk". Și mai știu că ministrul Alex Nazare a reușit, cumva, pe „persoană fizică", să obțină încă o amânare.

E clar că relațiile personale pe care le-a construit, în special în SUA, au contat. La fel și „zvonul" că ar putea fi desemnat premier sau, în orice caz, certitudinea că va rămâne „in charge" la Finanțe. Important este că a reușit. Felicitări!

Dacă însă își imaginează cineva că mai putem rezista mult timp cu un Guvern demis și decimat, acel cineva este fie naiv, fie imbecil. Fără un guvern cu puteri depline și o viziune care să ofere stabilitate și predictibilitate economiei României, vom ajunge, în cele din urmă, tot în categoria „junk", susține Ponta.

Toată atenția investitorilor este îndreptată spre România astăzi, când țara noastră își va afla ratingul suveran emis de Fitch Ratings, agenția internațională de rating, care evaluează bonitatea statelor și a companiilor.

Fitch revizuiește vineri ratingul suveran de țară pentru Cehia, Croația și România, dar toți ochii sunt îndreptați spre țara noastră, care este cea mai de interes, din cauza instabilității politice și a contextului economic complicat.

Ca toate marile bănci de investiții, Erste Group publică periodic estimări privind deciziile agențiilor de rating, pentru a-și informa investitorii și clienții.

În acest caz, analiștii băncii estimează că Fitch nu va modifica ratingul suveran al României (cel puțin, nu în minus, ceea ce ar fi devastator), însă decizia aparține exclusiv agenției de rating, în ciuda dificultăților politice și economice prin care trece România.

O analiză din această săptămână a Erste Group anticipa că nu vor fi modificări majore pentru România și nici pentru celelalte două economii aflate în discuție.

„Deși România se află în mod clar în centrul atenției, ne așteptăm ca niciuna dintre cele trei țări menționate să nu înregistreze modificări ale ratingului sau ale perspectivei", notează analiștii Erste Group.

Evaluarea Fitch este urmărită cu atenție de investitori, pentru că influențează costurile de finanțare ale statului și percepția asupra riscului investițional.

Erste Group transmite însă că menținerea ratingului nu elimină provocările cu care se confruntă economia românească.

CEO-ul Erste Group, Peter Bosek, și directorul financiar, Stefan Dörfler, spun că România traversează o perioadă marcată de inflație ridicată, măsuri de consolidare fiscală și incertitudine politică, factori care afectează deciziile de investiții.

Potrivit acestora, România rămâne una dintre cele mai importante piețe pentru Erste, iar performanțele operațiunilor locale din ultimii ani au fost solide, atât din perspectiva profitabilității, cât și a calității activelor.