Adrian Veștea rupe tăcerea despre discuțiile de la Cotroceni: Nicușor Dan i-a interzis să îl anunțe pe Bolojan
Postat la: 30.07.2026 |
Au trecut două luni de când executivul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, însă instalarea unui nou executiv e misiune imposibilă. Adrian Veștea,liberalul propus de Nicușor Dan pentru funcția de premier, rupe tăcerea despre discuțiile de la Cotroceni.
Nicușor Dan mi-a interzis să îl sun pe Bolojan
Invitat în emisiunea „Ai Aflat!", moderată de Ionuț Cristache la Gândul, Adrian Veștea a oferit noi detalii despre discuțiile purtate la Palatul Cotroceni înaintea nominalizării sale pentru funcția de premier.
Liberalul a declarat că și-a asumat candidatura, dar că a dorit ca Ilie Bolojan, președintele PNL la acel moment, să fie informat înainte ca decizia să devină publică.
„Mi-am asumat. Am avut chiar o discuție prealabilă în care am dorit să-l sunăm pe domnul președinte Bolojan, să-l lămurim", a afirmat Adrian Veștea.
Întrebat dacă, în timpul ultimelor discuții de la Cotroceni, i-a propus direct lui Nicușor Dan să îl contacteze pe Bolojan, Veștea a răspuns afirmativ.
„Am vrut să-l sunăm, dar s-a dorit păstrarea discreției până a doua zi, când urma să fiu nominalizat, iar ulterior să-l sunăm și să stăm de vorbă cu el", a explicat liberalul.
Veștea a precizat că propunerea de a-l contacta în prealabil pe liderul PNL i-a aparținut.
„Eu am zis să-l sunăm. A zis că o să-l sunăm după ce voi fi nominalizat", a relatat fostul premier desemnat.
Adrian Veștea a confirmat că l-a contactat pe Ilie Bolojan după anunțul public, însă nu împreună cu președintele Nicușor Dan.
„L-am sunat singur", a spus acesta.
Întrebat ce a discutat cu liderul PNL, Veștea a precizat că nu a existat o conversație, deoarece Bolojan nu i-a răspuns la telefon.
„Nu a răspuns", a declarat liberalul.
Moderatorul i-a atras atenția că anunțarea nominalizării fără informarea conducerii partidului a creat impresia că prim-vicepreședintele PNL acceptase candidatura „peste capul partidului". Veștea a admis că imaginea publică a momentului putea fi interpretată în acest fel, dar a susținut că decizia sa a fost motivată de blocajul politic și administrativ.
„În lumea aparențelor în care trăim, aparența era creată. Până la urmă, lucrurile de la care cred că ar trebui să pornim sunt următoarele: țara era de foarte multă vreme în interimat", a explicat Adrian Veștea.
Adrian Veștea a fost desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru de președintele Nicușor Dan pe 14 iunie 2026, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. La acel moment, Veștea era președintele Consiliului Județean Brașov, prim-vicepreședinte al PNL și fost ministru al Dezvoltării.
Nominalizarea a fost făcută fără consultarea prealabilă a conducerii PNL. Ilie Bolojan, liderul liberalilor și premier interimar la acel moment, a descris decizia drept un „act ostil" și o încercare de rupere a partidului.
Veștea a mers mai departe cu procedura de învestire, deși PNL nu i-a acordat sprijinul oficial. Pe 22 iunie, cabinetul propus de el a obținut 189 de voturi pentru și 23 împotrivă, sub pragul de 233 de voturi necesar pentru învestire.
Adrian Veștea a declarat că, în seara în care a acceptat candidatura, a înțeles că exista sprijinul parlamentar necesar pentru învestirea guvernului.
Potrivit acestuia, calculele se bazau pe voturi din PNL și USR, dar și pe posibilul sprijin al UDMR. Eugen Tomac, consilier al președintelui Nicușor Dan și fost candidat pentru funcția de premier, ar fi purtat discuții cu formațiunile parlamentare.
„Înțelesesem că există suportul necesar ca vot, atât timp cât cei din UDMR nu spuseseră că nu vor vota un eventual guvern. Celelalte voturi ar fi venit, pe de-o parte, din tabăra PNL, iar o parte din tabăra USR, din discuțiile avute în seara respectivă", a explicat Veștea.
El a arătat că această concluzie a fost formulată în urma discuțiilor purtate de Eugen Tomac cu partidele.
„În urma discuțiilor avute și cu Eugen Tomac, care a făcut un tur pe la toate formațiunile politice, ajunseseră la această concluzie. Altfel, nu cred că ar fi existat o astfel de propunere și nu am fi parcurs toate aceste etape", a declarat Adrian Veștea.
Veștea a precizat că discutase inclusiv cu reprezentanți ai UDMR și că exista, inițial, disponibilitatea susținerii unui guvern care să pună capăt interimatului.
„Aveam, oarecum, la vremea respectivă, promisiunea - evident, urma să existe o dezbatere în cadrul formațiunii - că vor susține un eventual guvern, fiindcă era o perioadă foarte lungă de interimat, iar țara trebuia să iasă din această situație", a spus el.
Ulterior, conducerea UDMR a decis să nu susțină cabinetul propus.
Sorin Grindeanu, liderul PSD, spune că vom avea guvern după 15 august
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că vom avea guvern, după 15 august, el arătând că mai întâi trebuie să existe încă o tură de consultări şi probabil că va fi în jurul datei de 15 august. Despre negocieri cu liderul AUR, George Simion, el a menţionat că depinde şi are anumite rezerve.
"România are nevoie de un Guvern cu puteri depline. Nu poate Parlamentul, oricâtă bunăvoinţă, şi vedeţi că, cel puţin în această săptămână şi săptămânile viitoare, n-avem niciun fel de problemă şi n-am niciun fel de problemă în a convoca sesiuni extraordinare de câte ori e nevoie, să suplinim rolul Guvernului, care are puteri limitate. Dar, totuşi, de aceea există separaţia puterilor în stat, avem o putere executivă, avem una legislativă, ca fiecare să-şi facă treaba. România, în acest moment, şi nu o spun eu, o spune majoritatea covârşitoare a României, are nevoie de un Guvern. Şi, de aceea, fiecare trebuie să treacă peste orgolii personale şi să nu mai blocheze soluţii", a spus Sorin Grindeanu, la Parlament.
El a precizat că în opinia sa crede că mai trebuie să facă preşedintele Nicuşor Dan o rundă de consultări, înainte de a face această nominalizare.
"Cred că mai întâi trebuie să existe încă o tură de consultări, înainte de a se întâmpla ceva şi probabil că va fi această tură de consultări, cred eu în jurul datei de 15 august, astfel încât să vedem dacă s-au schimbat anumite lucruri. Cred că aşa trebuie început", a spus Sorin Grindeanu.
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