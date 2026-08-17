Alexandru Nazare - Varianta de premier agreată, la această oră, și de PSD, dar și de PNL. E posibil ca pe 10 august sa se ia o decizie în acest sens
Postat la: 06.08.2026 |
Astăzi se împlinesc trei luni de la demiterea Guvernului Ilie Bolojan, prin moțiune de cenzură, și putem constata că avem de-a face cu un adevărat blocaj politic. Totuși, PSD și PNL par să ajungă la un numitor comun, atunci când vine vorba de susținerea unui premier independent. Numele acestuia: Alexandru Nazare.
Ar mai fi și varianta Eugen Tomac, care este încă luată în calcul la masa discuțiilor, dat fiind că este independent față de partidele din fosta Coaliție, dar are foarte puține șanse. Surse politice social-democrate au confirmat că Alexandru Nazare ar putea fi o variantă de prim-ministru, pentru a debloca situația. De asemenea, și surse liberale ne-au oferit un răspuns asemănător. Totul ar depinde acum de președintele Nicușor Dan care ar face nominalizarea. Se zvonește în toate taberele ca în weekend s-ar putea sa fie nominalizat iar luni pe 10 august sa fie convocat parlamentul de urgentă. Problema o reprezinta in continuare cei de la AUR care ar putea sa nu agreeze o astfel de varianta. Negocierile continuă.
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