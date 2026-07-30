Culisele întâlnirilor dintre Ilie Bolojan și George Simion, dar și cu "sforarul" AUR

Jocul politic din această perioadă este unul extrem de complicat, iar în subterane jocurile sunt și mai complicate, dar și necurate decât s-ar putea crede. Ilie Bolojan a recunoscut, cu jumătate de gură, o întâlnire cu George Simion, dar situația este mult mai complexă de atât.

Conform surselor noastre, întâlnirea dintre Ilie Bolojan și mult blamatul de către PNL, George Simion, a avut loc, dar în prelabil au avut loc întâlniri "pregătitoare". Ilie Bolojan și oamenii din PNL s-au întâlnit în special cu "sforarul" AUR, Petrișor Peiu. De aceea zicea Ilie Bolojan că s-a întâlnit cu "lideri de grup" din Parlament, doar că nu erau liderii din fosta coaliție ci liderul de grup de la Senat al "infamului" AUR.

Ironia sorții face ca Petrișor Peiu să fie același om care a negociat cu liderii PSD pentru a trece moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan. Pentru că liderul PNL a devenit un expert al compromisului, s-a așezat la masă cu "călăul" său și de aici a început jocul. Sursele susțin că negocierea dintre Ilie Bolojan și reprezentanții AUR presupune inacțiune din partea acestora. Orice mod în care AUR nu votează un nou Guvern, înseamnă rămânerea lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria.

În seara votului pentru guvernul Veștea, premierul desemnat s-a dus la sediul AUR, pentru a încerca o ultimă negociere. Cel care s-a opus vehement unei înțelegeri a fost tocmai Petrișor Peiu, cel care a ieșit public și anunța că a făcut "o înțelegere", iar dacă aceasta nu se respectă atunci el se retrage din politică. „Să mă retrag din prim-planul vieții publice, să stau la cutie, în banca mea", a răspuns Peiu, întrebat ce va face dacă liderul AUR, George Simion, va decide susținerea noului Executiv.

Întrebat ulterior dacă va pleca din partid, senatorul a spus că nu ia în calcul acest lucru. „Nu am spus asta, că am avut o înțelegere și o respect, dar nu mai e bine să fiu în față (...) Nu e ușoară (dezamăgirea, n.r.), e mare, dar e o decizie normală (...) mi-am spus punctul de vedere și dacă punctul de vedere acum este altul nu cred că mai e cazul să mai reprezint eu, stau liniștit în bancă, votez ce spune partidul și asta e. La încheierea mandatului plec acasă și gata", a afirmat el.

Liderul PNL Ilie Bolojan a recunoscut scenariul mult vehiculat în spațiul public în care a avut întâlniri și eventuale negocieri cu președintele AUR, George Simion. Bolojan nu a detaliat aceste întâlniri, însă a fost pus într-o situație dificilă: partidul pe care îl conduce a criticat în mod repetat partidul AUR, acesta din urmă fiind catalogat drept „populist", „naționalist" sau chiar „extremist".

Ilie Bolojan a ținut să precizeze că astfel de întâlniri țin mai mult de funcția pe care o ocupă, mai puțin de opțiunile sale strict personale: „Am încercat să nu jignesc. Țin de respectul dintre oameni. Nu au fost negocieri", a ținut să clarifice scurt Bolojan, la Digi24, întâlnirea cu Simion. Bolojan spune că întâlnirile ar fi avut loc înainte de „momentul Veștea". „Cred ca a fost mai devreme, înainte de momentul Veștea", a mai spus Bolojan.