Căpitanul Angliei, Harry Kane, "distrus" după eșecul în fața Argentinei

Căpitanul echipei de fotbal a Angliei, Harry Kane, a declarat că este "distrus" după înfrângerea suferită în fața Argentinei (scor 1-2), în semifinalele Cupei Mondiale 2026, după ce sud-americanii au întors rezultatul în ultimele minute ale meciului disputat miercuri la Atlanta.

"Sunt distrus pentru jucători, pentru toată lumea, pentru echipă, pentru staff, pentru fani", a declarat Kane pentru BBC la finalul întâlnirii. "Am jucat bine în cea mai mare parte a meciului. Când conduceam cu 1-0, părea că încercăm doar să menținem rezultatul, ceea ce la acest nivel nu este suficient", a adăugat el.

După ce Anthony Gordon a deschis scorul în minutul 55, "ne-a fost greu să punem presiune când Argentina avea posesia", a analizat atacantul lui Bayern Muünchen.

"În prima repriză și la începutul celei de-a doua reprize, i-am presat foarte bine, punându-i sub presiune în partea superioară a terenului lor, ceea ce ne-a permis să câștigăm posesia și să controlăm mai bine jocul. După gol, fie că a fost vorba de faptul că ei au adus mai mulți jucători în atac, fie că noi nu am putut răspunde, a fost doar val după val (de atacuri argentiniene)", a regretat Kane.

Anglia va juca împotriva Franței în meciul pentru locul 3, programat sâmbătă la Miami, după ce Franța a fost învinsă la rândul ei, cu scorul de 2-0, de Spania.

Argentina și Spania, care nu s-au putut înfrunta în luna martie în "Finalissima", duelul dintre campioanele Europei și Americii de Sud, meciul fiind anulat, vor disputa acum finala Cupei Mondiale 2026, duminică, la East Rutherford (New Jersey).