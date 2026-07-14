Inteligența artificială a prezis câștigătoarea Cupei Mondiale: Toate datele despre cele patru echipe au fost analizate

Inteligența Artificială a analizat toate datele despre cele patru echipe din semifinale și a prezis câștigătoarea Cupei Mondiale de fotbal. În demers au fost utilizate nouă dintre cele mai populare programe cu IA. Lupta s-a dat între două echipe.

Inteligența Artificială a utilizat numeroase informații pentru a stabili care este cea mai probabilă câștigătoare a Cupei Mondiale de fotbal din SUA, Mexic și Canada. Demersul a utilizat nouă programe de IA cărora li s-a solicitat să prezică podiumul competiției. Analiza a fost făcută plecând de la toate date disponibile pentru fiecare echipă. Printre altele au fost luate în calcul forța echipei, calitatea lotului, valoarea antrenorului, performanțele anterioare și forma de la actualul turneu.

Franța a fost numită ca favorită la câștigarea trofeului, primind cinci din cele nouă voturi. Pentru Franța au optat Gemini, Grock, DeepSeek, Le Chat și Qwen. Argentina, campioana mondială en-titre, a primit celelalte patru voturi de la ChatGPT, Claude, Copilot și Meta AI. Predicțiile pentru locul doi au fost mai împărțite. Franța și Argentina au primit fiecare câte trei voturi, urmate de Anglia cu două și Spania cu unul. Spania este favorită pentru a termina a treia, primind șase din cele nouă predicții pentru locul trei.

În linii mari, predicțiile arată un mod comun de analiză al IA. Totuși, acestea arată și diferențe în modul în care programele cu IA analizează performanțele recente și componența lotului.

Clasamentul final votat programele de inteligență artificială: