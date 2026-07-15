Imaginea Franței după eșecul din semifinale: jucători devastați la vestiare și un antrenor resemnat

Selecționerul echipei Franței, Didier Deschamps, și-a exprimat profundă dezamăgire, marți, după înfrângerea cu 2-0 suferită de "Les Bleus" în fața Spaniei în semifinala Cupei Mondială de fotbal din 2026, afirmând că jucătorii săi erau "devastați", relatează AFP.

"Dezamăgirea este reală, jucătorii erau devastați în vestiar, pentru că sunt un grup de competitori. Dar nu trebuie să ignorăm tot ce s-a făcut bine. Împărtășesc sentimentele jucătorilor, am avut aceeași ambiție și dorință. Am avut ocazia. Suntem foarte mândri de ceea ce am realizat în condiții dificile. Trebuie să acceptăm înfrângerea și victoria Spaniei. Acesta este cel mai înalt nivel", a declarat antrenorul la conferința de presă.

"Spania este foarte puternică. Ne-au citit foarte bine jocul. Nu am reușit să găsim soluțiile. Dacă nu am arătat flerul ofensiv și calitatea tehnică de până acum, este vina noastră. Trebuia să fim la cel mai înalt nivel, iar echipa Franței nu a reușit acest lucru în această seară", a adăugat el.

Selecționerul a evidențiat "erorile tehnice" ale jucătorilor săi, menționând că aceștia au fost "cu puțin sub medie", înainte de a critica arbitrajul.

"Nu vreau să par un plângăcios. Dar vreau să vă pun o întrebare. A fost arbitrul de astăzi la înălțimea sarcinii de a arbitra o semifinală a Cupei Mondiale? Vă las pe dumneavoastră să răspundeți", a spus el.

Deschamps, care îi va conduce pe "Les Bleus" pentru ultima dată sâmbătă în meciul pentru locul trei, după 14 ani la conducerea echipei naționale, și-a exprimat, de asemenea, mândria pentru parcursul său.

"A fost 2018 (câștigarea Cupei Mondiale) și finala din 2022. Am menținut echipa Franței la un nivel foarte înalt. Așa este. Nu este un moment fericit în seara asta, dar trebuie să acceptăm rezultatul meciului", a explicat el.

Selecționata Spaniei s-a calificat în finala Cupei Mondială de fotbal 2026, după ce a învins formația Franței cu scorul de 2-0 (1-0), marți, pe Dallas Stadium, în prima semifinală a turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada.

Campioana europeană a făcut un joc perfect și nu a lăsat nicio șansă Franței, chiar de ziua sa națională. Mikel Oyarzabal (22 - penalty) și Pedro Porro (58) au marcat golurile echipei Spaniei, care va juca a doua sa finală mondială, după titlul obținut în 2010 în Africa de Sud.

Spania va juca în finală, pe 19 iulie, în New Jersey, cu învingătoarea dintre Argentina și Anglia, în timp ce Franța va întâlni învinsa, în finala mică.