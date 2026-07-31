Planurile FIFA generează un scandal monstru în fotbal: „Fotbalul se va schimba pentru totdeauna". Boicot al echipelor europene la Cupa Mondială din 2030

Federațiile de fotbal ale țărilor care sunt membre ale UEFA au anunțat boicotul Cupelor Mondiale în semn de protest față de planurile FIFA de a vinde o parte din drepturile turneului către investitori privați. Următoarea Cupă Mondială din 2030 va avea loc în Spania, Portugalia și Maroc. Primele două dintre aceste țări sunt membre ale UEFA.

"Din momentul în care investitorii externi preiau controlul asupra turneelor FIFA, fotbalul se va schimba pentru totdeauna [...].

De acum înainte, fiecare decizie - fie că este vorba de calendarul internațional, formatul competiției sau problemele care determină viitorul fotbalului - nu va fi luată în interesul jocului în sine, ci în interesul acționarilor. Acest model nu are loc în fotbalul mondial", potrivit site-ului UEFA.

Raportul subliniază că această poziție a fost susținută de toți cei 55 de membri ai asociației.

Printre acestea se numără Rusia, suspendată din competițiile internaționale, dar care continuă să păstreze calitatea de membru UEFA.

Planul FIFA

Pe 28 iulie, The Times a scris că președintele FIFA, Gianni Infantino, dorește să vândă acțiuni la Cupa Mondială investitorilor privați.

Grupul de investiții ar putea fi condus de Thrive Capital, fondat de Joshua Kushner, fratele mai mic al lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.

Ulterior, aceste planuri au fost confirmate chiar de FIFA.

În același timp, Infantino a insistat că nu era vorba despre transferul drepturilor ca atare, ci doar despre transferul activităților operaționale ale turneului către companii externe.

Prezentat marţi de FIFA, acest proiect îşi propune să creeze o companie numită FIFA Forward Enterprise (FFE) care ar fi responsabilă de gestionarea activităţilor comerciale (transmisii, sponsorizări, bilete, licenţiere) şi legate de evenimente (Cupa Mondială, Cupa Mondială a Cluburilor etc.) ale FIFA.

Conform informaţiilor publicate de FIFA, investitorii privaţi ar putea achiziţiona o participaţie, dar ar rămâne acţionari minoritari, deţinând aproximativ 20%, în timp ce FIFA ar păstra controlul exclusiv şi „autoritatea unică" asupra guvernanţei fotbalului, competiţiilor, calendarului, deciziilor de reglementare şi multe altele.

Critici pe bandă rulantă

Propunerea FIFA, pe lângă UEFA, a fost criticată de alte confederații continentale.

Printre principalele argumente ale criticilor se numără că această idee nu a fost discutată corespunzător cu federațiile naționale.

De asmenea, Concacaf, organismul de conducere a 41 de asociaţii de fotbal din America de Nord, America Centrală şi Caraibe, a respins oficial, joi, planul FIFA de a-şi deschide porţile către investitori privaţi, informează AFP, scrie News.ro.

„În timpul întâlnirii, membrii şi-au exprimat îngrijorări serioase cu privire la lipsa unui proces echitabil în jurul acestei propuneri, la termenul artificial scurt impus şi la faptul că niciun organism de conducere FIFA competent nu a revizuit-o sau aprobat-o", a scris Concacaf într-un comunicat.

„Mai mult, a fost pusă sub semnul întrebării necesitatea utilizării investiţiilor de capital privat pentru a finanţa noile programe FIFA Forward (un program global de dezvoltare a fotbalului) şi pe cele existente după cea mai profitabilă Cupă Mondială din istorie", a continuat aceasta.

„Din aceste motive, Concacaf şi cele 41 de asociaţii membre ale sale au respins propunerea", a adăugat organizaţia, „reafirmând că viitorul fotbalului - şi cel mai mare atu al său - trebuie să rămână în mâinile familiei noastre fotbalistice."

Concacaf, care include cele trei ţări co-gazdă ale Cupei Mondiale recent încheiate (Statele Unite, Mexic şi Canada), nu menţionează un boicot, dar şi-a instruit reprezentanţii din Consiliul FIFA „să îndemne preşedintele FIFA (Gianni Infantino) să se asigure că orice problemă urmează procesele de guvernanţă corespunzătoare prin intermediul serviciilor şi al Consiliului FIFA, în conformitate cu statutele FIFA".

FIFA nu se lasă și merge mai departe

Federaţia internaţională de fotbal (FIFA) a anunţat vineri că intenţionează să-şi continue planul de a crea o entitate comercială deschisă investitorilor privaţi, în ciuda criticilor şi ameninţărilor de boicot din partea naţiunilor europene, informează AFP şi Reuters, conform Agerpres.

"Procesul nostru de consultare planificat a fost perturbat de relatări eronate din mass-media", a precizat FIFA într-un comunicat.

"Vom continua acest proces de consultare pentru a ne asigura că fiecare asociaţie membră îşi poate exprima votul pe baza faptelor", a adăugat organizaţia.

FIFA a anunţat marţi că intenţionează să creeze o filială dotată cu un capital de 20 de miliarde de dolari pentru a gestiona Cupa Mondială şi celelalte evenimente ale sale, oferind investitorilor externi participaţii de până la 20%.

În cadrul planului, acestui plan, forul fotbalistic mondial vrea să înfiinţeze FIFA Forward Enterprise pentru a supraveghea operaţiunile comerciale şi evenimentele pe care le organizează.

Propunerea a atras critici puternice din partea confederaţiilor regionale, care au declarat că au fost luate prin surprindere de planul de a atrage investitori privaţi în fotbal.

UEFA, forul de conducere al fotbalului european, care a acuzat FIFA că pune la vânzare "sufletul" acestui sport, a votat joi boicotarea tuturor turneelor FIFA, împreună cu cele 55 de naţiuni membre ale sale.

"Nimeni nu vinde fotbalul. FIFA nu ar lua vreodată în considerare acest lucru", a declarat organizaţia condusă de Gianni Infantino.

"Toată lumea are dreptul să-şi exprime opoziţia şi să solicite clarificări suplimentare, dar nicio entitate singulară nu poate pretinde că reprezintă toate cele 211 asociaţii membre din întreaga lume. Fiecare asociaţie ar trebui să aibă voie să examineze propunerea şi să aibă un cuvânt de spus în conturarea propriului viitor. Acestea sunt principiile democratice ale FIFA", subliniază federaţia internaţională.