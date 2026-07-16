Lionel Messi s-a gândit la Maradona după victoria cu Anglia: „E pentru el! Știu că m-a iubit"

Lionel Messi a avut un mesaj emoționant după victoria Argentinei în fața Angliei, scor 2-1, rezultat care a trimis campioana mondială en-titre în a doua finală consecutivă de Cupă Mondială.

La finalul partidei de la Atlanta, căpitanul „albicelestei" și-a îndreptat gândurile către Diego Armando Maradona, legenda fotbalului argentinian decedată în noiembrie 2020.

Messi a subliniat că succesul obținut împotriva marea rivală Angliei are o semnificație aparte și a spus că este convins că Maradona se bucură de această performanță.

„Sunt sigur că Diego se bucură atât de mult de asta, de acolo, de sus. E pentru el, aceasta a fost întotdeauna o zi foarte specială. Mă bucur că am putut să-i ofer această bucurie, sper că celebrează de acolo, de sus", a declarat Messi după meci.

Starul Argentinei a vorbit și despre relația pe care a avut-o cu fostul campion mondial din 1986 și a mărturisit că nu și-a dorit niciodată să fie comparat cu el.

„Avem norocul să fi trăit în era lui Diego. Nu am vrut niciodată să mă compar cu el și știu că m-a iubit. Sunt bucuros că pot să păstrez toate amintirile frumoase pe care le-am împărțit împreună", a adăugat căpitanul sud-americanilor.

Argentina a obținut calificarea în finală după o revenire spectaculoasă. Anglia a deschis scorul prin Anthony Gordon în minutul 55, însă formația pregătită de Lionel Scaloni a întors rezultatul pe final, prin golurile marcate de Enzo Fernandez (85) și Lautaro Martínez (90+2), ambele după pase decisive oferite de Messi.

Grație celor două assist-uri din semifinală, Messi a ajuns la opt contribuții decisive la actuala ediție a Cupei Mondiale și va avea ocazia să cucerească al doilea titlu mondial consecutiv alături de Argentina.

În finala programată duminică, la East Rutherford, lângă New York, Argentina va întâlni Spania, campioana europeană en-titre, care a trecut în semifinale de Franța, scor 2-0. Pentru Messi, duelul reprezintă șansa de a încheia într-un mod perfect o nouă campanie mondială memorabilă și de a aduce Argentinei al patrulea trofeu din istorie.