De ce e Spania - Argentina o finală unică în istoria Campionatului Mondial de Fotbal

Finala Cupei Mondiale din 2026 va opune Spania, deținătoarea titlului de campioană europeană, și Argentina, câștigătoarea Copa America. O astfel de situație nu s-a mai întâmplat niciodată în întreaga istorie a Cupei Mondiale, relatează L'Equipe.

Marile echipe au fost prezente în semifinalele Cupei Mondiale. Pentru a treia oară în istorie, în semifinale s-au regăsit primele patru echipe din clasamentul FIFA. O situație care, până atunci, se întâmplase doar în 1970 și în 1990.

Însă finala va avea o semnificație aparte. Pentru prima dată, aceasta va opune deținătoarea titlului de la Euro celei de la Copa America, după cum relatează contul de X „Statsdufoot".

Spania a câștigat Euro 2024 învingând Anglia (2-1), după ce a eliminat Franța în semifinale (2-1), în timp ce Argentina a învins Columbia (1-0, după prelungiri) la finalul unei finale speciale.