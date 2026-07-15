Verdictul lui Kylian Mbappe după meciul cu Spania: "Nu am știut să-i lovim când trebuia"

Selecționata Spaniei s-a calificat în finala Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins formația Franței cu scorul de 2-0 (1-0), marți, pe Dallas Stadium, în prima semifinală a turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada.

Campioana europeană a făcut un joc perfect și nu a lăsat nicio șansă Franței, chiar de ziua sa națională. Mikel Oyarzabal (22 - penalty) și Pedro Porro (58) au marcat golurile echipei Spaniei, care va juca a doua sa finală mondială, după titlul obținut în 2010 în Africa de Sud.

Spania va juca în finală, pe 19 iulie, în New Jersey, cu învingătoarea dintre Argentina și Spania, în timp ce Franța va întâlni învinsa, în finala mică.

Kylian Mbappe a spus ce a făcut diferența în meciul dintre Franța și Spania.

„Nu am făcut meciul pe care voiam să-l facem, nici tactic, nici tehnic și nici ca nivel general al prestației. Când nu faci ceea ce trebuie să faci într-o semifinală de Cupă Mondială, nu câștigi. Spania și-a respectat planul, a rămas fidelă lucrurilor care o definesc: o echipă căreia îi place să controleze mingea și ritmul jocului. Ideea era să-i presăm sus, ca să nu-i lăsăm să intre în acel ritm fals, dar nu am reușit. Au fost prea multe imprecizii tehnice și nu am știut să-i lovim atunci când trebuia să-i lovim.

Ne-am lăsat dictați de ritmul lor. Noi trebuia să schimbăm acest raport de forțe, iar aici am eșuat. Încă de la început, la presing, în felul în care am încercat să mergem peste ei, ne-am trezit mereu prinși într-un trei contra doi la mijloc, iar împotriva Spaniei asta devine deja complicat. Fabian Ruiz și Rodri au avut mult timp să joace, a existat o lipsă de comunicare la presing. Trebuia să jucăm om la om, să-i obligăm să alerge cu noi, pentru că este o echipă căreia nu-i place să alerge fără minge. Iar chiar și atunci când am recuperat mingea, primele pase și primele atingeri nu au fost, din punct de vedere tehnic, la nivelul unei semifinale de Cupă Mondială. Când aduni toate aceste lucruri, rezultatul este o înfrângere.

Ce simte? La fel ca toată lumea, foarte multă dezamăgire. Era un vis pentru noi să ajungem în finală, să-i oferim țării noastre posibilitatea de a visa, de a scrie istorie... Acum trebuie să înfruntăm momentul cu fruntea sus. Este enorm de multă dezamăgire și nu reușesc prea bine să găsesc cuvintele. Va trebui să ridicăm capul, să mergem în vacanță și apoi să o luăm de la capăt. Fotbalul nu așteaptă pe nimeni. Vor urma alte mize, atât la club, cât și la echipa națională" a spus Kylian Mbappe, citat de RMC.