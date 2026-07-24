Rezultate din Europa League: ce a făcut Dinamo Kiev după ce a eliminat-o pe U Cluj

Maccabi Tel Aviv este ca și calificată în turul al treilea preliminar al Europa League la fotbal, după ce a învins-o în deplasare pe Sheriff Tiraspol cu scorul de 5-0, joi seară, în deplasare, în prima manșă a turului al doilea preliminar al competiției.

Ferencvaros, cu mijlocașul român Marius Corbu integralist, a învins-o pe Twente cu scorul de 2-1, la Enschede.

Hajduk Split a dispus de FC Pafos cu 2-0, la ciprioți mijlocașul român Vlad Dragomir jucând 74 de minute.

FC Hradec Kralove a dispus de Tromso IL cu 1-0, în deplasare, după ce norvegienii au ratat un penalty la 0-0. Învinsa din această dublă va fi adversara echipei CFR Cluj în turul al treilea preliminar al Conference League, în cazul în care ardelenii vor elimina echipa armeană FC Alașkert (1-1 în prima manșă).

PAOK Salonic a învins-o cu 3-2 în deplasare pe Dinamo Kiev, care în turul anterior a eliminat-o pe Universitatea Cluj.

St. Gallen a produs o surpriză prin victoria în fața Benficăi, cu scorul de 2-1.

Rezultatele înregistrate, joi, în prima manșă a turului al doilea preliminar al Europa League:

Qarabag FK (Azerbaidjan) - ȚSKA Sofia (Bulgaria) 0-0

Hammarby (Suedia) - RSC Anderlecht (Belgia) 1-1

Tromso IL (Norvegia) - FC Hradec Kralove (Cehia) 0-1

Sheriff Tiraspol (Moldova) - Maccabi Tel Aviv (Israel) 0-5

Dinamo Kiev (Ucraina) - PAOK Salonic (Grecia) 2-3

Twente Enschede (Olanda) - Ferencvaros Budapesta (Ungaria) 1-2

Beșiktaș Istanbul (Turcia) - FC Midtjylland (Danemarca) 1-0

St. Gallen (Elveția) - Benfica Lisabona (Portugalia) 2-1

Hajduk Split (Croația) - FC Pafos (Cipru) 2-0

Meciurile din manșa secundă vor avea loc pe 30 iulie.