Superstiția "de netrecut" a președintelui Argentinei. De ce refuză să meargă în SUA la finala cu Spania

O decizie complet neașteptată luată la cel mai înalt nivel politic aprinde spiritele înainte de marea finală a Cupei Mondiale. Președintele Argentinei, excentricul Javier Milei, a anunțat oficial că nu va zbura în Statele Unite duminică pentru a-l susține din tribune pe Lionel Messi în tentativa de a cuceri al patrulea titlu mondial din istoria țării. În loc să apară la loja oficială din SUA, liderul de la Buenos Aires va urmări meciul istoric de la reședința sa din America de Sud din cauza unui motiv absolut uluitor.

Totul se reduce la o superstiție bizară legată de fotbal la care politicianul în vârstă de 55 de ani refuză cu încăpățânare să renunțe, convins că prezența sa sau chiar o mică schimbare de vestimentație ar putea aduce ghinion echipei naționale, scrie gsp.ro.

După ce „Albiceleste" a reușit o calificare dramatică, întorcând scorul pe final în fața Angliei, Milei a dezvăluit ritualul extrem pe care îl practică în fața televizorului și a lansat o promisiune istorică pentru jucători în cazul în care vor învinge Spania.

Președintele Javier Milei REFUZĂ să participe la finala Campionatului Mondial

Nu este pentru prima dată când elevii lui Lionel Scaloni reușesc să întoarcă soarta unei partide în favoarea lor. Au demonstrat-o și în semifinala împotriva Angliei, iar acum întreaga țară sărbătorește menținerea în lupta pentru apărarea titlului mondial.

Javier Milei, mare fan Boca Juniors și cunoscut pentru modul intens în care trăiește meciurile echipei naționale, a împărtășit o reacție spontană pe rețeaua de socializare X și nu și-a ascuns emoția nici după semifinala cu Anglia.

„Plângem. Să mulțumim acestui grup incredibil de jucători care ne aduc atâta bucurie. Acum o să înfruntăm Spania, pe care o vom învinge duminică și vom obține al doilea titlu consecutiv," a scris Javier Milei, care este în funcție din 2023, conform portalului tn.com.ar.

Întrebat dacă va călători la marea finală, a răspuns fără ezitare: „Voi continua să o urmăresc de la reședința din Olivos, așa cum se cuvine. Am urmărit toate meciurile de la acolo," a declarat șeful statului, care este prieten bun cu Donald Trump.

Quinta de Olivos, un cartier din capitala Buenos Aires, este reședința oficială a președintelui Argentinei.

„Urmăresc meciurile în geacă și transpir ca un nebun"

De la această locație, însă, nu publică niciun videoclip. Motivul ar putea fi o superstiție surprinzătoare legată de vizionarea meciurilor. „Le urmăresc în geacă și transpir ca un nebun, dar singura dată când am dat-o jos, ne-au dat gol, așa că nu o voi mai scoate niciodată," a dezvăluit Javier Milei.

Este interesant de menționat că nici predecesorul său nu a fost prezent la finala Cupei Mondiale din 2022 din Qatar. „La fel ca milioane de compatrioți, voi savura finala Campionatului Mondial acasă," a declarat Alberto Fernández în urmă cu patru ani.

Javier Milei: „Acesta este promisiunea mea"

Se pare că actualul președinte intenționează să continue această tradiție. A făcut și o promisiune. În cazul în care echipa națională a Argentinei își va apăra titlul, jucătorii vor putea sărbători într-un loc excepțional din centrul orașului Buenos Aires.

„Dacă jucătorii vor dori să folosească Casa Rosada, am spus că le stă la dispoziție. Sora mea a aranjat toutul astfel încât să nu fie nimeni acolo în acea zi. Nimeni nu-i va deranja, nimeni nu le va fura gloria. Acesta este promisiunea mea", a promis Javier Milei.