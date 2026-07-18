Superstiția "de netrecut" a președintelui Argentinei. De ce refuză să meargă în SUA la finala cu Spania
Postat la: 18.07.2026 |
O decizie complet neașteptată luată la cel mai înalt nivel politic aprinde spiritele înainte de marea finală a Cupei Mondiale. Președintele Argentinei, excentricul Javier Milei, a anunțat oficial că nu va zbura în Statele Unite duminică pentru a-l susține din tribune pe Lionel Messi în tentativa de a cuceri al patrulea titlu mondial din istoria țării. În loc să apară la loja oficială din SUA, liderul de la Buenos Aires va urmări meciul istoric de la reședința sa din America de Sud din cauza unui motiv absolut uluitor.
Totul se reduce la o superstiție bizară legată de fotbal la care politicianul în vârstă de 55 de ani refuză cu încăpățânare să renunțe, convins că prezența sa sau chiar o mică schimbare de vestimentație ar putea aduce ghinion echipei naționale, scrie gsp.ro.
După ce „Albiceleste" a reușit o calificare dramatică, întorcând scorul pe final în fața Angliei, Milei a dezvăluit ritualul extrem pe care îl practică în fața televizorului și a lansat o promisiune istorică pentru jucători în cazul în care vor învinge Spania.
Președintele Javier Milei REFUZĂ să participe la finala Campionatului Mondial
Nu este pentru prima dată când elevii lui Lionel Scaloni reușesc să întoarcă soarta unei partide în favoarea lor. Au demonstrat-o și în semifinala împotriva Angliei, iar acum întreaga țară sărbătorește menținerea în lupta pentru apărarea titlului mondial.
Javier Milei, mare fan Boca Juniors și cunoscut pentru modul intens în care trăiește meciurile echipei naționale, a împărtășit o reacție spontană pe rețeaua de socializare X și nu și-a ascuns emoția nici după semifinala cu Anglia.
„Plângem. Să mulțumim acestui grup incredibil de jucători care ne aduc atâta bucurie. Acum o să înfruntăm Spania, pe care o vom învinge duminică și vom obține al doilea titlu consecutiv," a scris Javier Milei, care este în funcție din 2023, conform portalului tn.com.ar.
Întrebat dacă va călători la marea finală, a răspuns fără ezitare: „Voi continua să o urmăresc de la reședința din Olivos, așa cum se cuvine. Am urmărit toate meciurile de la acolo," a declarat șeful statului, care este prieten bun cu Donald Trump.
Quinta de Olivos, un cartier din capitala Buenos Aires, este reședința oficială a președintelui Argentinei.
„Urmăresc meciurile în geacă și transpir ca un nebun"
De la această locație, însă, nu publică niciun videoclip. Motivul ar putea fi o superstiție surprinzătoare legată de vizionarea meciurilor. „Le urmăresc în geacă și transpir ca un nebun, dar singura dată când am dat-o jos, ne-au dat gol, așa că nu o voi mai scoate niciodată," a dezvăluit Javier Milei.
Este interesant de menționat că nici predecesorul său nu a fost prezent la finala Cupei Mondiale din 2022 din Qatar. „La fel ca milioane de compatrioți, voi savura finala Campionatului Mondial acasă," a declarat Alberto Fernández în urmă cu patru ani.
Javier Milei: „Acesta este promisiunea mea"
Se pare că actualul președinte intenționează să continue această tradiție. A făcut și o promisiune. În cazul în care echipa națională a Argentinei își va apăra titlul, jucătorii vor putea sărbători într-un loc excepțional din centrul orașului Buenos Aires.
„Dacă jucătorii vor dori să folosească Casa Rosada, am spus că le stă la dispoziție. Sora mea a aranjat toutul astfel încât să nu fie nimeni acolo în acea zi. Nimeni nu-i va deranja, nimeni nu le va fura gloria. Acesta este promisiunea mea", a promis Javier Milei.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Scandal diplomatic la Cupa Mondială! Casa Albă sare în apărarea Argentinei, după gestul interzis din meciul cu Anglia / Reacția furioasă a Marii Britanii
Casa Alba a aparat dreptul la libertatea de exprimare al nationalei Argentinei, dupa ce jucatorii au afisat controversat ...
-
De ce e Spania - Argentina o finală unică în istoria Campionatului Mondial de Fotbal
Finala Cupei Mondiale din 2026 va opune Spania, deținatoarea titlului de campioana europeana, și Argentina, caștigatoare ...
-
Lionel Messi s-a gândit la Maradona după victoria cu Anglia: „E pentru el! Știu că m-a iubit"
Lionel Messi a avut un mesaj emoționant dupa victoria Argentinei in fața Angliei, scor 2-1, rezultat care a trimis campi ...
-
Căpitanul Angliei, Harry Kane, "distrus" după eșecul în fața Argentinei
Capitanul echipei de fotbal a Angliei, Harry Kane, a declarat ca este "distrus" dupa infrangerea suferita in fața Argent ...
-
Verdictul lui Kylian Mbappe după meciul cu Spania: "Nu am știut să-i lovim când trebuia"
Selecționata Spaniei s-a calificat in finala Cupei Mondiale de fotbal 2026, dupa ce a invins formația Franței cu scorul ...
-
Imaginea Franței după eșecul din semifinale: jucători devastați la vestiare și un antrenor resemnat
Selecționerul echipei Franței, Didier Deschamps, și-a exprimat profunda dezamagire, marți, dupa infrangerea cu 2-0 sufer ...
-
Inteligența artificială a prezis câștigătoarea Cupei Mondiale: Toate datele despre cele patru echipe au fost analizate
Inteligența Artificiala a analizat toate datele despre cele patru echipe din semifinale și a prezis caștigatoarea Cupei ...
-
Se anunță iureș la finala Cupei Mondiale: Donald Trump merge pentru prima oară pe stadion și ar putea decerna trofeul
Președintele FIFA, Gianni Infantino, a confirmat ca președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, va fi prezen ...
-
Programul meciurilor din semifinalele Cupei Mondiale 2026. Când se joacă Franța - Spania și Anglia - Argentina
Cupa Mondiala 2026 a ajuns in penultima faza, cea a semifinalelor. Dupa o luna de fotbal intens din partea țarilor parti ...
-
S-a încheiat finala feminină de la Wimbledon. Câștigătoarea, bătută de trei ori în acest an de o româncă
Linda Noskova este campioana de Grand Slam. Jucatoarea din Cehia, cap de serie numarul 9, a invins-o sambata pe compatri ...
-
Anglia s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale! Victorie tensionată cu Norvegia, după un meci cu gol anulat și controverse de arbitraj
Selectionata Angliei s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal 2026, cu o victorie muncita in fata Norvegie ...
-
Cu un jucător în plus, Argentina s-a calificat dramatic în semifinalele Cupei Mondiale, evitând la limită loteria penalty-urilor
Selectionata Argentinei s-a calificat cu emotii in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal 2026, printr-o victorie in fata ...
-
Cine câștigă cu adevărat de pe urma Cupei Mondiale 2026. Suporterii plătesc, FIFA încasează, iar gazdele ies pe pierdere
Cupa Mondiala este unul dintre cele mai mari spectacole sportive ale lumii și, in același timp, unul dintre cele mai mar ...
-
Spania este în semifinalele Cupei Mondiale 2026: Duel de foc cu Franța în următoarea etapă
Spania s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale 2026, dupa ce a invins Belgia cu 2-1, vineri seara, pe SoFi Stadium ...
-
Franța e în semifinalele Cupei Mondiale 2026! Mbappe și Dembele au îngenuncheat Marocul, dar fanii tremură: starul francezilor a ieșit accidentat
Selectionata Frantei s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal 2026, dupa ce a invins fara probleme echipa ...
-
Cum s-a produs tragedia în urma căreia a murit Gabi Mureșan. Noi informații despre ultimele sale momente
Fostul internațional roman și ex-jucator al CFR Cluj, Gabi Mureșan, a murit la varsta de 44 de ani, dupa un incident pet ...
-
Tabloul complet al sferturilor de finală de la Cupa Mondială 2026! Au fost 48 de echipe, au mai rămas 8
Daca la startul competiției, pe 11 iunie, au fost 48 de echipe, acum, dupa mai puțin de o luna, au mai ramas opt și toat ...
-
Spania a trimis Portugalia acasă cu un gol marcat în prelungiri. Cristiano Ronaldo, cu ochii în lacrimi, își ia adio de la Cupa Mondială
Spania a eliminat Portugalia, de la Cupa Mondiala, dupa ce a caștigat scor 1-0, in cel mai așteptat meci de pana acum di ...
-
Sfârșitul unei ere fantastice! Cristiano Ronaldo a făcut anunțul oficial după eliminarea de la Cupa Mondială 2026 - "A fost ultima mea Cupă Mondială"
„A fost ultima mea Cupa Mondiala", a confirmat, luni, capitanul echipei Portugaliei, Cristiano Ronaldo, referindu- ...
-
UE, reacție dură după cazul Balogun și implicarea lui Trump la Cupa Mondială: "Forurilor sportive, nu politicienilor, le revine sarcina de a stabili regulile sportului"
"Forurilor sportive, nu politicienilor, le revine sarcina de a stabili regulile sportului", a subliniat, luni, comisarul ...
-
Am belele, tată! E urât acum la bătrânețe: Rică Răducanu face declarații după căzătura în care și-a rupt coastele
Rica Raducanu, fost mare portar al Romaniei, face declarații dupa cazatura teribila in urma careia s-a ales cu doua coas ...
-
Modificări pe tabloul Cupei Mondiale 2026! Franța și Maroc s-au calificat în sferturi. Programul complet al fazelor eliminatorii
Maroc si Franta sunt primele echipe calificate in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, gazduita de St ...
-
Viagra, arma neașteptată a Angliei la Cupa Mondială: Cum i-ar putea ajuta „pastila albastră" pe fotbaliști înaintea meciului cu Mexic
Naționala Angliei ar putea apela la un ajutor complet neașteptat inaintea meciului cu Mexic din optimile Cupei Mondiale. ...
-
De ce nu ne mai este foame când este caniculă: Explicația din spatele acestei curiozități
Temperaturile ridicate nu iți afecteaza doar confortul, ci și modul in care funcționeaza organismul. Un medic explica ce ...
-
Cupa Mondială: Portugalia s-a calificat în optimile competiției, după un meci greu cu Croația. Urmează duelul de foc cu Spania
Reprezentativa Portugaliei s-a calificat in optimile Cupei Mondiale, dupa ce a invins selectionata Croatiei, scor 2-1, v ...
-
După un debut de coșmar, Elveția a revenit și învinge Algeria la Cupa Mondială: Încă o echipă din Africa părăsește turneul
Selectionata Elvetiei s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, dupa ce a invins echipa Alg ...
-
Detalii despre moartea tragică a fostului internațional român, la 43 de ani. Tatăl și băiatul său erau la fața locului
Fostul fotbalist Radu Marginean a incetat din viața la varsta de numai 43 de ani, au anunțat, marți seara, doua dintre c ...
-
Promisiunea făcută de NASA, dacă SUA va câștiga Campionatul Mondial: ce vor trimite pe lună
Administratorul NASA, Jared Isaacman, a promis ca va trimite o minge pe Luna daca Statele Unite caștiga Cupa Mondiala. & ...
-
Cupa Mondială: Marocul învinge Olanda, după un meci de infarct - 5 penalty-uri ratate și un gol marcat în prelungirile partidei
Marocul invinge Olanda, la Cupa Mondiala 2026, intr-un meci cu adevarat dramatic desfașurat pe Monterrey Stadium, din Me ...
-
Nebunie în Paraguay după ce au eliminat Germania de la Mondial: Președintele a decretat zi liberă - Sute de mii de oameni sunt încă pe străzi
Liderii Paraguayului au transformat una dintre cele mai mari surprize ale Cupei Mondiale 2026 intr-un moment de sarbatoa ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu