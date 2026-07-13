Programul meciurilor din semifinalele Cupei Mondiale 2026. Când se joacă Franța - Spania și Anglia - Argentina

Cupa Mondială 2026 a ajuns în penultima fază, cea a semifinalelor. După o lună de fotbal intens din partea țărilor participante, totul se reduce acum la numai 4 echipe: Franța, Spania, Anglia și Argentina. Doar două vor trece mai departe în ultima cursă spre trofeu, în timp ce celelalte două se vor întâlni în finala mică a competiției.

Cupa Mondială 2026, prima ediție cu 104 meciuri a celei mai prestigioase competiții din lumea fotbalului, se apropie de final. Cu numai patru meciuri rămase, echipele sunt obligate să dea tot ce au mai bun pentru a deveni Campioni Mondiali.

Semifinalistele Cupei Mondiale 2026

După cele 100 de meciuri jucate, doar patru naționale au ajuns în cursa finală spre trofeu.

Franța s-a calificat prima în semifinale competiției, după ce a învins Marocul cu 2 la 0. Kylian Mbappe (60) şi Ousmane Dembele (66), au marcat pentru „Les Bleus", iar Mbappe a ratat şi un penalty în minutul 28.

Din cauza numeroasei comunități marocane din Franța, care numără cel puțin 1,7 milioane de persoane, conform datelor din 2019, și a dificultăților recente întâmpinate de țară în gestionarea festivităților de după meci, autoritățile au luat unele măsuri de siguranță și au catalogat partida drept „meci cu risc maxim".

Într-o telegramă din 1 iulie, adresată tuturor prefecților și directorilor poliției naționale și ai jandarmeriei, ministrul de Interne, Laurent Nunez, solicitase deja „punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru prevenirea, limitarea și suprimarea oricăror tulburări" în timpul meciurilor Cupei Mondiale.

Adversara Franței din semifinale este Spania, care a învins echipa Belgiei, cu 2-1. Spania a marcat prin Fabian Ruiz (30) și Mikel Merino (88), în timp ce Belgia a înscris prin Charles De Ketelaere (44).

În cea de a doua semifinală, Anglia a reușit să se califice după ce a învins Norvegia tot cu 2 la 1, prin Jude Bellingham (45+1 și 99). Norbegia a reușit să înscrie doar prin Andreas Schjelderup (36). Norvegienii au avut și un gol anulat în minutul 55 din cauza unui fault.

Adversara Angliei este Argentina, care a învis selecționata Elveției cu 3 la 1. Alexis Mac Allister (10), Julian Alvarez (112) şi Lautaro Martinez (120+1) au marcat pentru actualii Campioni Mondiali în exercițiu, în timp ce Dan Ndoye (67) a reușit să marcheze unicul gol al Elveției.

Programul semifinalelor Cupei Mondiale 2026

Astfel, programul semifinalelor Cupei Mondiale 2026 este următorul:

Franța - Spania: 14 iulie, ora 22 (Ora României)

Anglia - Argentina: 15 iulie, ora 22: (Ora României)