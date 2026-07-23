O petiție pentru excluderea definitivă a Argentinei de la Mondiale a strâns un număr record de semnături

Ignorată de FIFA, petiția „Argentina Out" a căpătat o amploare considerabilă. Lansată pentru a solicita excluderea definitivă a Argentinei din Cupa Mondială, aceasta a strâns 23 de milioane de semnături din 170 de țări, apropiindu-se de recordul Guinness pentru cea mai semnată petiție din istorie, relatează Le Figaro.

Faptul că Argentina nu se bucură de unanimitate nu este deloc o noutate. În schimb, cifrele acestei petiții oferă o nouă dovadă în acest sens. La scurt timp după o Cupă Mondială marcată de numeroase polemici în jurul echipei Albiceleste, o petiție numită „Argentina Out" a devenit un adevărat fenomen mondial. Obiectivul era simplu (așa cum sugerează și numele): obținerea excluderii definitive a echipei naționale argentiniene din Cupa Mondială...

Inițiativa a depășit cu mult așteptările, strângând exact 23 316 108 de semnături în mai puțin de o săptămână, cu mult peste obiectivul inițial stabilit la cinci milioane. O petiție care reunește toate colțurile lumii, întrucât internauții din 170 de țări și-au exprimat sprijinul.

În textul său, petiția acuza FIFA și arbitrii că ar fi „părtinitori față de Lionel Messi și Argentina", înainte de a pune întrebarea: „De ce ar trebui restul lumii să participe la competiție, când câștigătorul este deja cunoscut? Excludeți Argentina din Cupa Mondială și acordați o șansă echitabilă tuturor celorlalți". Deși colectarea de semnături s-a încheiat, rezonanța acesteia continuă să alimenteze dezbaterile pe rețelele sociale.

La un pas de recordul istoric

Cu peste 23,3 milioane de semnături, „Argentina Out" a devenit una dintre cele mai populare petiții din istoria internetului. A doua cea mai semnată petiție din istorie, fiind la doar aproximativ un milion de semnături distanță de recordul înregistrat în Cartea Recordurilor Guinness, deținut de „Jubilee 200", o campanie lansată în 1997 pentru a solicita anularea datoriilor considerate insuportabile ale țărilor celor mai sărace. Aceasta a strâns în total 24 319 181 de semnături, provenind din 166 de țări.

Deși FIFA nu a dat, evident, niciun răspuns la această cerere, autorii petiției și-au încheiat mesajul cu o notă de ironie după finala câștigată de Spania duminică trecută: „FIFA ne-a ignorat, dar Spania a făcut treaba. Mulțumim, Spania".

Această mobilizare amintește de o altă petiție care a devenit virală după finala Cupei Mondiale din 2022, câștigată de Argentina în fața echipei Franței. Lansată de argentinieni ca răspuns la criticile francezilor, aceasta cerea ca „Franța să înceteze să mai plângă" și a strâns peste 750 000 de semnături.