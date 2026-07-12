Cu un jucător în plus, Argentina s-a calificat dramatic în semifinalele Cupei Mondiale, evitând la limită loteria penalty-urilor
Postat la: 12.07.2026 |
Selecţionata Argentinei s-a calificat cu emoţii în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal 2026, printr-o victorie în faţa Elveţiei, cu 3-1 (1-0, 1-1), după prelungiri, sâmbătă, pe Kansas City Stadium, în ultimul sfert de finală al turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.
Argentina este ultima semifinalistă a Campionatului Mondial, după 3-1 cu Elveția. A fost 1-1 la capătul timpului regulamentar, iar în a doua repriză a prelungirilor, având un om în plus, sud-americanii au tranșat partida.
Europenii au început curajos, au înghesuit campioana mondială în propria jumătate, dar n-au putut transpune posesia în situații periculoase de poartă.
Argentina a ieșit din strânsoare, a obținut două cornere succesive și s-a folosit din plin de ele. Lionel Messi a centrat de la colț pentru o impecabilă lovitură de cap a lui Alexis Mac Allister. 1-0, gol în minutul 10, din a zecea pasă decisivă la Campionatul Mondial oferită de numărul 10 al Argentinei.
La adăpostul fragilului avantaj, Argentina nu și-a mai propus nimic din punct de vedere ofensiv. Așa s-a făcut ca „La Scaloneta" să încheie prima parte cu doar două atingeri de balon în careul advers.
Partea bună pentru argentinieni a fost că Elveția nu a avut pic de inspirație în apropierea celeilalte suprafețe de pedeapsă.
Egalarea Elveției și decizia VAR care a lăsat un atacant în hohote de plâns
În mare, aceeași poveste după ieșirea de la cabine, dar cu alt ritm, cu un joc mai animat. Câteva încercări timide ale Argentinei și o Elveție care a stricat toate fazele din apropierea porții adverse...
Toate până în minutul 67, când Dan Ndoye a combinat cu Ricardo Rodriguez și l-a învins pe Emiliano Martinez cu un șut la firul ierbii, scrie gsp.ro.
Elveția era pe cai mari, dar la doar 5 minute după gol a rămas în inferioritate numerică. Atacantul Breel Embolo, care avea cartonaș galben din minutul 44, l-a primit pe al doilea! Cum?
Eroare uriașă reparată la margine: eliminare după simulare
În '69, arbitrul Joao Pinheiro îi arătase cartonașul galben lui Paredes pentru un presupus fault asupra lui Embolo. Dar „centralul" a fost chemat la margine prin protocolul „mistaken identity" pentru a analiza dacă nu cumva Embolo simulase.
Arbitrul portughez a confirmat, cartonașul lui Paredes a fost anulat și acordat lui Embolo pentru simulare. Elvețianul mai avea un „galben" și a fost eliminat. A început să plângă în hohote pe teren!
Cu om în plus, argentinienii și-au creat câteva ocazii, dar nu au avut suficientă precizie pentru a-l învinge pe Kobel. Prelungiri.
Execuție magică în prelungiri: Argentina merge în semifinale
În reprizele suplimentare, sud-americanii și-au creat câteva ocazii, două dintre ele la execuții ale lui Messi din afara careului, dar impresia a fost că macină în gol.
O impresie spulberată de Julian Alvarez în minutul 112, când atacantul lui Atletico Madrid a prins un șut magic, din afara careului, cu care a trimis mingea în vinclu.
Elveția s-a aruncat în atac, dar Xhaka a fost deposedat, Argentina a plecat pe contraatac, Lautaro l-a finalizat! 3-1, Argentina este în semifinalele competiției!
Argentina rămâne în viață și va face tot posibilul să-și apere trofeul cucerit în 2022. Următoarea adversară? Anglia, pe 15 iulie, ora 22:00.
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